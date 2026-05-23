İsrail ordusunda taciz krizi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sık sık “dünyanın en ahlâklı ordusu” olarak nitelendirdiği İsrail ordusunda geçen yıl cinsel saldırı ve taciz vakalarının arttığı ortaya çıktı.

İsrail ordusu, 2025 yılı içinde “askerî bağlantılı koşullarda” yaşandığı belirtilen 2 bin 420 cinsel istismar başvurusu kayda geçtiğini açıkladı. Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi’ne sunulan resmi verilere göre olayların yüzde yetmişinde failin erkek, mağdurların ise kadın olduğu kaydedildi. Veriler, yapılan şikayetlerin 700’den fazlasının yalnızca disiplin soruşturmalarıyla sonuçlandığını ve suçlular hakkında ise 42 iddianame düzenlendiğini ortaya çıkardı. Olayların yüzde 22’sinin ise “sonuçsuz kaldığı” belirtildi. Öte yandan vakaların artışının “diğer faktörlerin yanı sıra askerlerin yeterli şekilde taranmadan geniş çaplı yedek kuvvetlerin seferber edilmesi ve askeri disiplinin zayıflamasıyla bağlantılı olabileceği” öne sürüldü. İsrail ordusu, Gazze’deki saldırıları sırasında sık sık hem Filistinlilere hem de kendi askerlerine yönelik cinsel şiddet haberleriyle tepki toplamıştı. Son olarak Netanyahu, Filistinlilere yönelik cinsel şiddetin “standart prosedür” haline geldiğini ortaya koyan 11 Mayıs tarihli araştırma haberi nedeniyle New York Times gazetesine dava açacaklarını açıklamıştı.

