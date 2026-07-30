İsrail ordusunda isyan: Askerler üslerini terk etti

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İsrail basınında yer alan haberlerde, Givati Tugayı'nın Tzabar Taburu'ndan yaklaşık 100 İsrail askeri; tabur komutanının, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırmasının ardından silah bırakma kararı aldığı kaydedildi.

Askerlerin Negev çölündeki Sde Teiman üssünü terk ettiği kaydedildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmazlığın tabur komutanının "taburun kıdemli-genç asker geleneğiyle ilgili düzensiz olaylar" ile ilgili sembollerin kaldırılmasını emretmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Haberde taburdaki askerlerin göre, kaldırılan semboller Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında alınan ve bir askerden diğerine aktarıldığı kaydedildi.

Haberde, askerlerin yaşananların ardından Gazze’ye yönelik saldırılarda yer almayacakları kaydedildi.