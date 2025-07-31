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İsrail ordusunda Gazze travması: İntiharlar peş peşe

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#Gazze#İsrail Ordusu#İntihar
İsrail ordusunda Gazze travması: İntiharlar peş peşe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 15:28

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan bir askerin yaşadığı ağır travma sonucu intihar etmesiyle temmuzun başından bu yana intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 7'ye yükseldi.

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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde yaşadıklarına dayanamıyor. Temmuz ayında intihar eden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail ordu radyosunun açıklamasına göre, 401. Zırhlı Tugay'da yedek asker olan Roi Wasserstein (24), "görevi sırasında yaşadığı korkunç travmanın" ardından dün intihar etti.

Açıklamada, Wasserstein'in askeri hizmetin dışındayken ölmesi sebebiyle kendisine askeri tören yapılmayacağı ve sivil bir cenaze töreniyle defnedileceği kaydedildi.

Ordu radyosu, Wasserstein'in Gazze Şeridi'nde Tıbbi Tahliye Birimi'nde 300 günden uzun süre görev yaptığına işaret etti.

Haaretz gazetesi ise, temmuzun başından bu yana Gazze'de görev yapan 7 İsrail askerinin intihar ederek hayatına son verdiğine dikkati çekti.

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#Gazze#İsrail Ordusu#İntihar

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