İsrail ordusunda alarm: Gerçek çok farklı

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Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunun yedek birlik kapasitesinin ağır darbe aldığı ve fiilen çöküşün eşiğine geldiği öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan yedek askerler ve komutanlar, sahadaki askeri gücün resmi açıklamaların çok gerisinde kaldığını belirterek birliklerin ciddi personel ve ekipman sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

SAHADAKİ TABLO İLE RESMİ AÇIKLAMALAR ARASINDA FARK

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan, Lübnan'ın güneyindeki operasyonlara katılan yedek askerler ve komutanlar, tugay ve taburların büyük ölçüde güç kaybettiğini, açıklanan görevdeki asker sayılarının ise sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi.

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Haberde, Lübnan'ın güneyinde görev yapan asker ve komutanların aktardığı bilgilerin, siyasi ve askeri karar vericilerin kamuoyuna çizdiği tablodan oldukça farklı olduğu vurgulandı.

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Çok sayıda İsrail tankının tamamen imha edildiği veya hasar aldığı belirtilen haberde, zırhlı araç yetersizliği nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının da sınırlı tutulduğu kaydedildi.

KATILIM ORANLARI TARTIŞMA KONUSU

Haberde, İsrail ordusunun komuta kademesinin ihtiyaç duyulandan daha az sayıda askeri göreve çağırarak katılım oranlarını kâğıt üzerinde yüksek gösterdiği iddia edildi.

Resmi kayıtlarda "aktif görevde" görünen çok sayıda askerin ise saldırıların yol açtığı tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada görev yapamadığı, bunun da birliklerdeki personel açığını daha da büyüttüğü ifade edildi.

Yedek birliklerin "içinin boşaldığını" söyleyen İsrailli bir komutan, "Ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok. Kamuoyu ve karar alıcılar Lübnan'daki tam kapasiteye sahip tugaylardan bahsedildiğini duyuyor ancak sahada bunun çok daha küçük bir askeri güç var. Çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç." ifadelerini kullandı.

Aynı komutan, "Yedek askeri sistemin bazı parçaları fiilen çöküş noktasında. Durumu daha iyi ya da daha kötü olan birlikler var, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu şekilde devam etmek çok zor." dedi.

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KOMUTA ZİNCİRİNDE AKSAKLIK İDDİASI

Haberde, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılar sırasında yaşanan kayıplar ile nitelikli personel eksikliğinin, İsrail ordusundaki emir-komuta zincirini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki bir ihtiyat bölüğünde komutanın görevden alınması ve yardımcı komutanların bulunmaması nedeniyle tüm bölükte yalnızca bir muvazzaf subayın kaldığı aktarıldı.

Bu nedenle bölüğün yönetimi için rütbesiz askerlerin görevlendirildiği, söz konusu birliğin askeri profesyonellikten uzak bir şekilde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

GENÇ ASKERLER GÖREVİ REDDEDİYOR

İsrail'in aylardır sürdürdüğü operasyonlara katılan, zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 551. Tugay bünyesindeki yedek birliklere dahil edilen elit komando timlerinden bazı askerlerin komutanlarına başvurarak görev yapmayı reddettiği belirtildi.

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Haberde, psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra üniversite eğitimlerinin aksaması nedeniyle genç askerlerin, komutanlarının onayıyla personel listesinden kademeli olarak çıkarıldığı kaydedildi.