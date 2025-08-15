×
İsrail ordusuna Gazze'yi işgal talimatı verildiği iddia edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 16:41

İsrail ordu komuta kademesinin, birliklere Gazze kentini işgal hazırlıklarına başlanması talimatı verdiği belirtildi. Gazze kentini işgal için birliklerin zaman içinde bölgeye kademeli olarak konuşlandırılacağı da kaydedildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından askeri hazırlıklara başlanması talimatı verildiği ifade edildi.

Askeri tatbikatlar dahil olmak üzere hazırlıkların ilerleyen günlerde başlayacağı, yedek askerlere eylülde silah altına alınabilecekleri konusunda talimatların gönderildiği belirtildi.

Gazze kentini işgal için yürütülecek saldırıların eylül ayından önce başlamayacağı, öncelikle Gazze kenti ve civarında halihazırda İsrail saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin sürgün edileceği açıklandı.

Hazırlık aşamasının ardından Gazze kentini kuşatacak ve kenti batı bölgesinden kademeli işgal edecek en az dört alayın saldırı planlarının netleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL İŞGALE HAZIRLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

