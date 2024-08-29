İsrail ordusu orada da operasyon başlattı... Katz: Batı Şeria’yı Gazze gibi yapalım

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Gazze savaşının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya baskın düzenleyen İsrail, dün bölgeye yüzlerce asker ve hava saldırıyla son yirmi yılın en büyük operasyonlarından birini başlattı. “Terörizmi engelleme” amacıyla yapılan baskınla ilgili konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Gazze’de olduğu gibi Batı Şeria’da da Filistinlilerin göçe zorlanması gerektiğini söyledi.

BULDOZER TERÖRÜ

İsrail ordusu, 18 Ağustos’ta Tel Aviv’de yaşanan intihar saldırısı girişiminden sorumlu olan gruplara yönelik olduğunu bildirdiği baskında Batı Şeria’daki Cenin, Tulkarim, Nablus ve Tubas bölgelerine saldırdı. Saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Ordu, “yol kenarına yerleştirilen bombaları arama” gerekçesiyle buldozerlerle asfalt yolları kazdı; sağlık görevlilileri yaralananlara ulaşamadıklarını açıkladı.

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ABBAS GERİ DÖNDÜ

Yerel yetkililer, İsrail güçlerinin Tulkarim’deki Nur Şems mülteci kampının tamamen sarıldığını, Cenin’deki tıbbi tesislere ulaşımın kesildiğini ve hastanelere operasyon tehdidinde bulunulduğunu söyledi. Fara mülteci kampında bulunan Filistin Kızılayı’na ait bir tıbbi tesise giren İsrail askerlerinin çalışanları gözaltına aldığı bildirildi. Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ziyaretini yarıda keserek Batı Şeria’ya döndü.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Medyaya konuşan İsrailli kaynaklar, büyük ölçüde Tulkarem bölgesine odaklanan baskınların birkaç gün daha süreceğini söyledi. Katz, Batı Şeria operasyonu sırasında, “bölgedeki Filistinlilere geçici olarak tahliye emri verilmesi gerektiğini” söyledi. Katz sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Batı Şeria’daki terör tehdidiyle, Filistinli sivillerin geçici tahliyesi ve gereken diğer adımlar da dahil olmak üzere Gazze’deki terör altyapısıyla başa çıktığımız gibi başa çıkmalıyız” dedi. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 2 milyon nüfusun yüzde 95’i, İsrail’in saldırıları nedeniyle yerinden oldu. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayınladı. Açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe başlıca tehdittir” denildi.

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HANİYE SUİKASTI SONRASINDA NETANYAHU OĞLU İÇİN EK GÜVENLİK İSTEMİŞ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mart 2023’ten bu yana ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde yaşayan oğlu Yair Netanyahu için ek güvenlik istediği öne sürüldü. Netanyahu’nun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye 31 Temmuz’da Tahran’da düzenlenen suikastın ardından İran’ın misilleme yapacağı endişesiyle bu talepte bulunduğu iddia edildi.

ABD’DE LÜKS HAYAT SÜRÜYOR

İsrail devlet televizyonu Kanal 12, ek güvenlik talebinin Netanyahu ofisinin genel müdürü Yossi Shelley tarafından Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesi’ne iletildiğini bildirdi. Ancak Kanal 12’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, Yair Netanyahu’nun ciddi bir riskle karşı karşıya olduğuna dair herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bu nedenle Şin Bet’in Netanyahu’nun güvenliğini arttırma gibi bir planı olmadığını söyledi. Netanyahu’nun oğlu son aylarda maddi gerekçelerle incelemeye alındı. Başbakanlık ofisi, Yair Netanyahu’nun aylık 200 bin Yeni İsrail Şekeli (55 bin dolar - 1.82 milyon TL) olduğu tahmin edilen güvenlik önlemlerinin tepki çektiğini öne sürdü. Walla haber sitesine göre Miami’de yaşayan Yair Netanyahu’nun yıllık yaşam maliyeti 2.5 milyon şekel (680 bin dolar). Netanyahu’nun eşi ve çocuklarına Şin Bet koruması verilmesi kararı ilk olarak Mart 2023’te onaylanmıştı. Yair Netanyahu o zamandan bu yana Miami’de lüks bir sitede yaşıyor, Gazze’deki savaşa rağmen ülkeye dönmüyor.

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BEBEKLER KUDÜS’TE ANNELERİ GAZZE’DE: SAVAŞ ANNE VE ÜÇÜZLERİNİ AYRI DÜŞÜRDÜ

- İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşında birçok dram iç içe yaşanıyor. Geçen yıl Ağustos-Eylül döneminde Kudüs’teki Makasıd Hastanesi’nde dünyaya gelen 5 bebek, yaklaşık bir yıldır annelerinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor. Erken doğum nedeniyle bebekler tedavi altına alınırken seyahat izinleri sona eren ya da bölgede konaklama imkânı bulamayan Filistinli üç anne Gazze Şeridi’ne geri dönmek zorunda kalmış. Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim baskını sonrasında başlayan savaş anneler ve bebekleri ayrı düşürmüş.

Üçüzlerini kucağına alamadan Gazze’ye dönen 26 yaşındaki Henan Lidyuk, uygulanan abluka nedeniyle Kudüs’e gidemediği için hastanede bakılmaya devam eden bebekleri Necvan, Necme ve Nur’u ancak görüntülü arayarak hasret giderebiliyor.