İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı

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Geniş çaplı maddi hasara neden olan İsrail saldırıları, bölge halkında büyük korku ve paniğe yol açtı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine iki bombalı insansız hava aracı göndermesine karşılık Nebatiye bölgesinde örgüte ait olduğunu öne sürdüğü "altyapının" hedef alındığını iddia etti.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Nebatiye el-Fevka beldesindeki evlere yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. İsrail ordusu sabah saatlerinde de Arab Salim beldesindeki mezarlığa ait vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda vakıf binası yıkılırken, çevredeki onlarca evin ise camları hasar gördü.

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İSRAİL'İN FOSFORLU MÜHİMMAT KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail topçuları da gece boyunca Ali et-Tahir Tepesi, Nebatiye el-Fevka'nın kuzeyindeki Debşe Tepesi çevresi, Kefr Rumman koruluğu ile Meyfdun ve Doğu Zevter beldeleri çevresini yoğun şekilde bombaladı. İsrail'in topçu saldırılarında fosforlu mühimmat kullanıldığı ve Doğu Zevter çevresinin sabah saatlerinde ağır makineli tüfeklerle tarandığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Nebatiye el-Fevka'da İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), "Er-Risale" izci grubunun sorumlularından Haydar Humani'nin evini güdümlü füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

"HİZBULLAH İHA'LARLA MİSİLLEME YAPTI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece saatlerinde Ali et-Tahir Tepeleri bölgesindeki İsrail askerlerine iki bombalı İHA gönderdiği öne sürüldü. Açıklamada, İsrail askerlerinin İHA'lardan birini ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırıda İsrail askerleri arasında yaralanan olmadığı savunuldu. Hizbullah'tan ise İsrail ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen sürüyor. Lübnan makamlarına göre saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde bazıları onlarca yıldır, bazıları ise 2023-2024 yıllarında düzenlediği saldırıların ardından olmak üzere çeşitli bölgeleri işgal altında tutuyor. İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal alanını genişlettiği belirtiliyor.