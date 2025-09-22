İsrail ordusu harekete geçti: Hedefte Batı Şeria var! Filistin'i tanıma kararlarına askeri yığınakla yanıt

Haberin Devamı

Kanada Başbakanı Carney, Avustralya Başbakanı Albanese, İngiltere Başbakanı Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hamas'a tüm rehineleri acilen serbest bırakma çağrısı yaparak, "Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı yaklaşık 6,5 dakikalık videoda, "Orta Doğu'da dehşet büyürken iki devletli çözüm ve barış umudunu canlı tutmak için çalışıyoruz." dedi.

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İSRAİL'DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X platformundaki açıklamasında, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıma kararına tepki gösterdi. Bakanlık, “Bu Hamas’ı ödüllendirmekten başka bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımda, söz konusu kararların 7 Ekim’in doğrudan bir sonucu olduğu öne sürüldü.

The Guardian'ın haberinde, İsrail’de Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın, Batılı ülkeleri Hamas’a cesaret vermekle suçladığı ifade edildi. Gantz, 7 Ekim sonrası yapılan bu tür açıklamaların savaşı uzattığını, rehine anlaşması ihtimalini zayıflattığını ve İran ile bölgedeki vekillerine açık bir mesaj gönderdiğini dile getirdi.

İngiltere, Kanada ve Avustralya’dan gelen kararlara yanıt veren Gantz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili Batılı liderler, eğer amacınız Orta Doğu’da barış ve istikrarı sağlamaksa, iç siyasi baskılara boyun eğmek yerine Hamas’a iktidarı bırakması ve rehineleri serbest bırakması için azami baskı uygulamalısınız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas’ın tanınmasının “terörizmin ödüllendirilmesi” anlamına geldiğini savundu. Netanyahu, “Yahudiye ve Samiriye’de Yahudi yerleşim birimlerini iki katına çıkardık ve bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BATI ŞERİA'YI İLHAK ÇAĞRISI

Bu açıklamaların ardından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria’nın tamamen ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İngiltere ve diğer ülkelerin geleceğimizi belirleyeceği günler geride kaldı. Bu İsrail karşıtı adıma verilecek tek yanıt, Yahudi halkının tarihi vatanı olan Yahudiye ve Samiriye (Batı Şeria) üzerinde egemenlik kurmak ve Filistin devleti fikrini kalıcı olarak gündemden çıkarmaktır” açıklamasında bulundu.

Ben Gvir ise Batı Şeria'daki 2 bölgede ilhakın hemen uygulanmasını ve Filistin Yönetimi’nin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ederek, “İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Nukhba teröristlerine ödül olarak bir ‘Filistin’ devleti tanıması, acil karşı önlemler gerektiriyor” dedi.

Haberin Devamı

İSRAİL ORDUSU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

İsrail merkezli Jarusalem Post, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın BM Genel Kurulu’nda bugün yapacağı konuşma öncesinde Batı Şeria’da askeri yığınağını artırmaya başladığını bildirdi. İsrail basını, hazırlıkların kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra tüm birliklere muharebe güçlerinin takviye edilmesiyle sürdüğünü kaydetti.

Gözden Kaçmasın Bir ülkeden daha Filistin'i tanıma kararı Haberi görüntüle

İsrail Savunma Kuvvetleri Merkez Komutanı Tümgeneral Avi Bluth, güvenlik önlemlerinin genişletilmesi kapsamında alışveriş merkezleri, yollar, kavşaklar, otobüs durakları, otostop noktaları ve yerleşim bölgelerine ek birliklerin sevk edilmesini emretti.

Haberin Devamı

İSRAİLLİ KOMUTAN BATI ŞERİA'YI İŞARET ETTİ

Batı Şeria’daki İsrail ordusuna bağlı Yamam birliğinin 35. kuruluş yıl dönümünde konuşan Bluth, “Önümüzdeki birçok zorluk, Gazze’deki çatışmalar, kuzeydeki savunma ve Yahudiye ile Samiriye’de (Batı Şeria) teröre karşı süregelen mücadele, son zamanlarda yapılan siyasi açıklamalar, bayramlar, zeytin hasadı, dış kışkırtmalar ve yalnız kurt ilhamıyla birleşti. Tüm bunlar iyimserlik için sebepler değil, ama umut doluyum” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN 'GERİLİMİ TIRMANDIRMAYIN' UYARISI

Avrupalı yetkililer, İsrail’in Batılı ülkelerin tanıma adımlarına misilleme olarak Batı Şeria’nın bazı bölgelerini "ilhak etmemesi gerektiğini" bildirdi. İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın pazar günü aldığı karar, İsrail’den sert tepki toplarken Portekiz de Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Fransa’nın ise New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda benzer bir adım atması bekleniyor.

Haberin Devamı

Financial Times’ın haberine göre, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde Avrupalı yetkililer; yerleşimlerle ticareti sınırlandırma, şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulama ve BM’nin İsrail işgalini hukuka aykırı bulan tavsiye kararını kabul etme seçeneklerini değerlendirecek.

BBC'ye demeç veren İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail’in Batı Şeria’da ilhak adımı atmaması gerektiğini belirterek, “Aldığımız bu kararın hem İsrail’in hem de Filistinlilerin güvenliğine saygı göstermenin en iyi yolu olduğunu açıkça belirttik. Ortadoğu’da barışı, adaleti ve en önemlisi güvenliği korumak için bölgedeki tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İngiltere, İsrail’in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini geçici olarak tanıyacağını duyurmuştu. Kararın, Filistin misyon başkanı Husam Zomlot’un büyükelçilik statüsüne yükseltilmesiyle tam diplomatik ilişkilerin önünü açacağı kaydedilmişti.