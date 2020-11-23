İsrail ordusu Hamas hedeflerini vurdu

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas’a ait yer altındaki altyapının yanı sıra roket mühimmatı üretilen iki tesis ve Hamas’ın deniz gücüne ait bir eğitim kompleksinin imha edildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, hava saldırısının, önceki gece Gazze’den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık olduğu vurgulandı. Fransız haber ajansı AFP, roketin can kaybı veya herhangi bir zarara yol açmadığını bildirdi. Haber ajansı, İsrail’in misilleme olarak savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla Hamas hedeflerine saldırdığını aktardı.