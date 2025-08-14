İsrail ordusu Gazze’nin işgaline onay verdi

Haberin Devamı

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde Zamir, Genelkurmay yetkilileri, üst düzey subaylar ve iç istihbarat birimi Şin Bet temsilcileriyle bir araya gelerek operasyonun detaylarını görüştü. Toplantıda, Netanyahu hükümetinin direktifleri doğrultusunda hazırlanan ve güvenlik kabinesinden geçen işgal planının ana çerçevesi kabul edildi. Daha önce Gazze’nin merkezine girilmesine karşı çıktığı bilinen Zamir’in, toplantı sırasında yedek birliklerin göreve çağrılmasına yönelik hazırlıkların hızlandırılmasını ve mevcut askerlerin motivasyonunun arttırılmasını vurguladığı öğrenildi. İşgalin tam olarak ne zaman başlayacağına dair ise henüz net bir tarih açıklanmadı. İşgal hazırlığı, hükümet ile ordu arasında gerginliğe yol açmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen pazar günü gerçekleştirdiği basın toplantısında “Gazze’de bundan sonra atılacak adımlar” için önlerinde oldukça kısa bir takvim olduğunu savunmuştu.

MISIR’DA MÜZAKERE ÇABASI SÜRÜYOR

Hamas, Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin resmi davet üzerine Mısır’a giderek Gazze Şeridi’ndeki İsrail saldırılarını durdurma ve insani yardımların girişine izin verme yollarını görüşmek üzere temaslara başladığını duyurdu. Görüşmelerde ayrıca, Filistin’de ulusal birlik çabalarını ilerletmek ve Mısır ile ikili ilişkileri geliştirmek konularının gündemde olacağı da kaydedildi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ve ABD ile birlikte, Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkes önerisine geri dönülmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Abdülati, “Asıl hedef; 60 günlük ateşkes, bazı rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Gazze’ye engelsiz, koşulsuz insani ve tıbbi yardım girişinin sağlanması” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da önceki gün Gazze’deki ateşkes çabalarının artık kalan rehinelerin aşamalı olarak değil bir kerede serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya odaklandığını açıklamıştı.