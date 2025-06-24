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İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen sivillere ateş açtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#İsrail Saldırıları#Gazze#Sivil Katliamı
İsrail ordusu, Gazzede yardım bekleyen sivillere ateş açtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:04

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyenlere saldırısında en az 20 Filistinlinin öldüğü, 246 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 20 Filistinli öldü, 246 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazzede yardım bekleyen sivillere ateş açtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

BATI ŞERİA'YA BASKINLAR SÜRÜYOR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kent ve kasabalarına baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri, Tulkerim'in doğusundaki Zennabe kasabasına gerçekleştirdiği baskında bazı gençleri alıkoydu ve bazılarına ateş açtı. Söz konusu baskında, bir genç gerçek mermiyle, bir diğeri de şarapnelle yaralandı.

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Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku kasabası, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar mülteci kampı, El Halil'in doğusundaki Eş-Şuyuh ve Sair kasabalarına da baskınlar düzenlendi. Nablus'un güneyindeki El-Lebn ile Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya köylerinde bazı yollar toprak dökülerek kapatıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Turmus Aya yakınlarında Filistinlilerin araçlarına taş attı ve araçlarda bulunanlara biber gazı sıktı.

Dün, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyündeki baskında 13 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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#İsrail Saldırıları#Gazze#Sivil Katliamı

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