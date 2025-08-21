İsrail ordusu Gazze kentini kuşattı: Yaklaşık 1 milyon Filistinli bölgeden kaçmaya çalışıyor

Haberin Devamı

Gazze’deki yetkililer, İsrail ordusunun kara işgalinin ilk aşamalarını başlattığını duyurdu. Bölgedeki kaynaklar, operasyonun başlamasıyla birlikte çok sayıda Filistinlinin Gazze’den ayrılmaya çalıştığını belirtti. İsrail ordusunun, günlerdir devam eden hava saldırıları ve topçu ateşinin ardından Gazze kentinin dış mahallelerinde askeri üs kurduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmeler üzerine yeni bir çağrı yaptı. Guterres, olası saldırıların ağır can kayıplarına ve yıkıma yol açacağını söyleyerek derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti. İsrail tarafı ise uluslararası tepkilere rağmen Gazze’nin tamamını işgal etme planını sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın salı günü onayladığı harekat planının, güvenlik kabinesine bu hafta sonu sunulması bekleniyor. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, plan onaylanmadan önce birliklerin ilk saldırıları Zeytun ve Cebaliye mahallelerinde başlattığını bildirdi. Sözcü, işgale zemin hazırlamak için başlatılan ilk saldırıların devam ettiğini kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, eylül ayı başında yaklaşık 60 bin yedek askeri göreve çağırmayı planlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki “son terör kalelerinin” ele geçirilmesi için takvimin öne çekildiğini dikle getirdi. Hamas ise İsrail’i sivillere karşı acımasız saldırılar düzenlemekle suçladı ve arabulucuların sunduğu ateşkes teklifinin dikkate alınmamasını eleştirdi.

İSRAİL ORDUSU 3 TUGAY ASKER GÖNDERDİ

BBC'nin haberine göre, İsrail ordusu sözcüsü Defrin, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hamas’ın "22 aydır süren savaşta yıprandığını" savundu. Defrin, yer üstü ve yer altındaki Hamas altyapısına verilen zararın derinleştirileceğini belirtti. Sözcü, Gazze Şehri’nin dış mahallelerinde 2 tugayın sahada faaliyet gösterdiğini, 3. bir tugayın ise Cebaliye’de bulunduğunu açıkladı.

Gazze’deki Hamas’a bağlı Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Mahmud Bassal ise durumun özellikle Zeytun ve Sabra semtlerinde çok tehlikeli olduğunu bildirdi. Bassal, çarşamba günü düzenlenen saldırılarda 25 kişinin öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Şati mülteci kampındaki bir ailenin üyeleri de yer aldı.

HAMAS: PLAN BAŞARISIZ OLACAK

Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen saldırıların da öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği vurgulandı.

Hamas'ın, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği kaydedildi.

"Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek" ifadeleri kullanılan açıklamada, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

PEŞ PEŞE 'FELAKET' UYARILARI

İsrail’in kara operasyonuna yönelik hazırlıkları sürerken, uluslararası aktörlerden peş peşe uyarılar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu saldırının her iki halk için de büyük bir felaket doğurabileceğini belirtti. Macron ayrıca tüm bölgenin kalıcı bir savaş döngüsüne sürüklenme riski taşıdığını ifade etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de Gazze’deki duruma ilişkin açıklama yaptı. Komite, daha fazla yerinden edilmenin ve çatışmaların yoğunlaşmasının, 2,1 milyon nüfuslu bölgede felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını kaydetti. Açıklamada, Gazze’deki insani durumun her geçen gün kötüleştiği vurgulandı.

'GAZZE HALKI TÜKENME NOKTASINA GELDİ'

Kızılhaç, askeri operasyonların yoğunlaşması halinde hem sivillerin hem de rehinelerin büyük risk altında kalacağını kaydetti. Açıklamada, "Gazze halkının, aylardır süren çatışmalar nedeniyle tükenme noktasına geldiği" ve temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkânsız hale geldiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın elinde tuttuğu 50 rehinenin zarar görmemesi için çaba gösterildiğini bildirdi. Yetkililer, bu rehinelerden 20’sinin hayatta olduğuna inanıldığını aktardı. Rehine yakınları, kara harekatının Gazze’de tutulan kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceğini dile getirdi.

Arabulucu ülkeler Katar ve Mısır, İsrail ve Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sundu. Teklif, 60 günlük ateşkesi ve rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını öngörüyor. Hamas pazartesi günü teklifi kabul ettiğini duyurdu. İsrail ise teklife henüz resmi bir yanıt vermedi ancak İsrailli yetkililer, bundan sonra yalnızca tüm rehinelerin serbest bırakılacağı kapsamlı bir anlaşmaya onay vereceklerini ifade etti.

BM'DEN İSRAİL'E İŞGALİ DURDURMA ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onay vermesinin ardından X hesabından açıklama yaparak, İsrail yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan planını durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Guterres, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki büyük çaplı ölüm ve yıkımın önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ateşkesin derhal sağlanması çağrısı yaptı.

Guterres, açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir" ifadesine yer vermişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

İSRAİL DOĞU KUDÜS'Ü İŞGAL PLANI: E1 PROJESİ

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini dile getirmişti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planına onay vermişti. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, Gazze kenti kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.