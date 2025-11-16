×
Dünya Haberleri

İsrail ordusu, BM'ye bağlı UNIFIL askerlerine ateş açtı

Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerinin, İsrail ordusuna ait bir tanktan açılan ateşle hedef alındığı kaydedildi.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı ifade edildi.

Olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirilirken, yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerinin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.

UNIFIL'İN LÜBNAN'DAKİ FAALİYETLERİ

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

