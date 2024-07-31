İsrail ordusu Beyrut’ta Hizbullah’ın kalbini vurdu: İsrail’den ilk misilleme

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İsrail -Hizbullah arasındaki gerilim, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Beyrut’a düzenlediği hava saldırısıyla yeni bir boyut kazandı. İsrail ordusu, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems saldırısından ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu tuttuğu bir Hizbullah komutanını dün akşam hava saldırısıyla hedef aldı. Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de işlek bir caddede bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilen saldırı bölgede büyük paniğe neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5’i ağır 68 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Saldırı, Dahiye’deki işlek caddede birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle büyük panik yaşandı.

HEDEF NASRALLAH’IN DANIŞMANIYDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, başkent Beyrut’un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah’ın Şura Meclisi’nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi hedef alındı. Saldırının insansız hava araçlarından (İHA) atılan 3 füzeyle gerçekleştiği, Beyrut’ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığı kaydedildi. İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hedef aldığı ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr olduğu açıklandı. Hizbullah kaynakları, İsrail’in öldürüldüğünü duyurduğu Şükr’ün saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

LÜBNAN BM’YE ŞİKÂYET EDECEK

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Hizbullah’ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla ‘orantılı’ olmasını umduğunu belirterek, İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikâyet edeceklerini açıkladı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırıyı kınayan bir açıklama yayınlayarak Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırdı. İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye davet etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da İsrail’i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

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İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu Beyrut’taki saldırının arkasında olduğunu doğrularken, Lübnan’ın güneyinde 7 ayrı bölgede 10 hedefe daha saldırı düzenlediğini açıkladı. Orduya göre Lübnan’ın güneyinde 7 bölgede Hizbullah’a ait 10 hedef vuruldu. Hizbullah, üyelerinden 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik’in saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

MİSİLLEME İSTEMİYORUZ

Diğer yandan, Mecdel Şems’teki Dürzi cemaati yaptıkları ortak açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Misilleme istemiyoruz” mesajı verdi. Açıklamada, Dürzi inancının “her ne şekilde olursa olsun öldürmeyi ve intikam almayı yasakladığı” kaydedildi.

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AŞIRICILAR ÜSSÜ BASTI

- İSRAİL’de Sde Teiman askeri üssünde Filistinli tutuklulara cinsel istismar ve işkence uyguladığı iddia edilen askerlerin tutuklanması kaosa yol açtı. Aşırı sağcı gruplar, işkenceci askerlerin tutuklanmasına engel olmak için üsse baskın yaptı. Üsteki askerlerin bazıları da askerleri tutuklamaya gelen askeri müfettişlere biber gazı sıktı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir başta, sağcı siyasetçiler askerlerin gözaltına alınmasına şiddetle karşı çıkarken, Muhalefet lideri Yair Lapid, “Bu bir ayaklanma değil, hükümetini kontrol edemeyen zayıf bir başbakana karşı girişilen bir darbe girişimi” diye konuştu.

Mayıs ayında Amerikan CNN, üste Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve cinsel istismar uygulandığına dair bir haber yayınlamış, CNN’e konuşan ve üste görev yapan üç İsrailli, tutuklulara yapılan işkenceleri anlatmıştı.