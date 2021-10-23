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İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

#İsrail#Filistin#Dünya

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

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Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberinde, Cenin'in kuzeyindeki el-Celme beldesini çevreleyen Ayrım Duvarı yakınındaki bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Haberde, vurulan kişinin durumuna ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'nın yanından geçen veya geçmeye çalışan Filistinlileri kasten vuruyor ya da gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE BASKIN

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde yaşayan Filistinli Sıyam ailesinin evine baskın yaptı.

Ev halkına saldıran İsrail güçleri, eşyalara da zarar verirken, evde bulunan biri 71 yaşındaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

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İsrail güçleri, Silvan beldesinde de evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına alırken, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile aralarında arbede yaşandı.

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Ayrıca beldenin ana caddesinin kapatan İsrail güçleri, araçların girişine engel oldu.

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#İsrail#Filistin#Dünya

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