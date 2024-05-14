İsrail operasyon için onu bahane ediyordu: Yahya Sinvar Refah’ta değil

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ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi Hamas’ın silahlı kolunun lideri ve İsrail’in bir numaralı hedefi konumundaki Yahya Sinvar (62) ile ilgili son istihbaratı okurları ile paylaştı. NYT’nin haberine göre Sinvar, İsrail’in kuşattığı güneydeki Refah şehrinde saklanmıyor ve büyük olasılıkla Gazze’nin kuzeyindeki Han Yunus’un altındaki tünel ağından hiç ayrılmadı. 7 Ekim saldırılarının mimarı olarak görülen Sinvar’ın savaşı bitirme konusunda da anahtar isimlerden biri olduğu öne sürülüyor.

‘REFAH’I TACA ATAR’

ABD’li yetkililer Sinvar’ın Han Yunus’ta saklandığının düşünüldüğünü belirtirken, böylesi bir durumun İsrail’in kente yönelik operasyonla ilgili mantığı çürüteceği değerlendirmesi yapılıyor. İsrail basınına yansıyan iddialara göre de Sinvar’ın Han Yunus’ta olduğu hatta daha da kuzeydeki Gazze kentinde bulunduğu ihtimalleri de tamamen dışlanmış değil. İsrailli Haaretz gazetesi de Tel Aviv yönetiminin askeri hedefleriyle söz konusu iddiaların çeliştiğine dikkat çekerek, “Bu istihbarat, İsrail’in Refah’ta büyük bir askeri kara operasyonuna yönelik gerekçelerini geçersiz kılabilir” yorumunu yaptı. Öte yandan NYT’ye konuşan ABD’li yetkililer Sinvar’ın savaşı her yönüyle etkileyen bir faktör olduğunu söylüyor.

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İsrail’in ‘sınırlı’ diye tanımladığı Refah’a askeri operasyonları sürüyor.

DOĞAL LİDER

ABD’li yetkililer, İsrail’in hedefe koyduğu bir numaralı ismin aynı zamanda Tel Aviv yönetimini rehinelerin serbest bırakılması için müzakere masasına oturtmak zorunda bıraktığına işaret ediyor. İsrail’in 7 aydır süren savaşta nihai bir başarı elde edememiş olmasının simgesi haline geldiği belirtilen Sinvar’ın, Hamas’ın müzakere ekibinin şartlarda olası bir taviz vermeden önce danışmak zorunda olduğu kişi olduğu aktarılıyor. Grubun liderliğini siyasi büro başkanı İsmail Haniye yürütüyor ve Sinvar teknik olarak her konuda yetki sahibi değil. Ancak uzmanlara göre Sinvar’ın Gazze içindeki liderliği hem grup içinde hem de İsrail açısından Hamas’ın işleyişinde merkezi bir pozisyona gelmesini sağladı. Ayrıca, siyasi büronun ateşkes anlaşmasına daha istekli olmasına rağmen İsrail’in her durumda peşine düşeceğini değerlendiren Sinvar’ın anlaşmaya direndiği öne sürülüyor. Uzmanlar daha önce de Sinvar’ın ele geçirilmesinin El Kaide lideri Usame bin Ladin’in ortadan kaldırılması gibi İsrail açısından sembolik bir gelişme olacağını dile getirmişlerdi.

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‘ÖNCELİĞİ İSRAİL’DEN İNTİKAM’

1962 yılında dünyaya gelen Yahya Sinvar, 1980’li yıllarda Hamas’a katıldı. İsrail mahkeme kayıtlarına göre 1989 yılında İsrail ile işbirliği yapan Filistinlileri öldürmekten hapse giren Sinvar, 2011’de Hamas’la bir esir takasında serbest bırakılana kadar İsrail’de hapis yattı. Sinvar 2017’de ise Hamas’ın Gazze’deki lideri olarak seçildi. Analistler Sinvar’ın İsrail’den intikam alma arzusuyla hareket ettiğini bu nedenle Filistin devletinin kurulmasının ikinci planda kaldığı görüşünde.

ORTADOĞU’DA NELER OLUYOR

BLİNKEN: REFAH’A SALDIRI HAMAS’I BİTİRMEZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Joe Biden yönetiminin İsrail’in Refah kentine yönelik topyekûn bir saldırısının Hamas’ı ortadan kaldırmayacağını ve bölgede kaosa yol açacağını savundu. Refah kentine kara saldırısına devam etmesi halinde ABD’nin İsrail’e yönelik kısıtlamalarının büyüyeceğini belirterek “İsrail, Refah’a yapılacak bir operasyonda ilk başta başarı elde edebilir, ama yoğun sivil kayıplar buna değmez. Gazze için savaş sonrası bir plana sahip olmalılar, yoksa bu boşluğu kaos, anarşi ve sonunda yine Hamas doldurur” ifadelerini kullandı.

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GAZZE’NİN KUZEYİNDE YİNE ÇATIŞMA VAR

İSRAİL ordusu Hamas’ın bölgede yeniden organize olmaya başladığı gerekçesiyle Gazze’nin kuzeyine yeniden saldırmaya başladı. Bölgeye asker sevkiyatını arttıran İsrail, Cebaliye, Sabra ve Zeytun mahallelerine önce hava saldırıları gerçekleştirdi ardından tank ve kara birlikleriyle müdahale etti. Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, bir İsrail tankının hedef alındığını bildirdi. Kassam Tugayları’nın açıklamasına göre ayrıca İsrail askerlerinin girdiği bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu askerlerden bazıları öldü, bazıları ise yaralandı.

YERLEŞİMCİLER YARDIM TIRLARINA SALDIRDI

BATI Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi’ne giden yardım tırlarına saldırdı. Arap medyasında çıkan haberlere göre Hebron kentindeki Tarqumiyah kontrol noktasına gelen bir yardım tırını yağmalayan yerleşimciler, yardım malzemelerini yollara döktü ve tahrip etti. Sosyal medyada hızla yayılan olayın görüntüleri büyük tepki çekti.