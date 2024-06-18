İsrail onlarca sülaleyi yok etti... Gazzeli Yusuf 270 yakınını kaybetti

Haberin Devamı

İSRAİL ordusunun Gazze’de yürüttüğü acımasız savaş, daha önce görülmemiş bir ölçüde, Filistinli ailelerin tamamen yok olmasına yol açıyor. Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) yaptığı araştırmaya göre, savaşın en ölümcül ve en yıkıcı dönemi olan ekim ve aralık ayları arasındaki bombalamalarda 60 Filistinli aile, bazen aynı soydan dört kuşak olmak üzere, en az 25 üyesini kaybetti.

SİVİLLERİN CANI DEĞERSİZ

Uluslararası kuruluşların ve basının bildirdikleriyle benzer şekilde, AP analizi de İsrail ordusunun saldırılarında sivillere gelecek zararı umursamadığını gösteriyor. Ordu, Hamas militanlarının saklandığını iddia ettiği yeraltı tünelleriyle, sivil yerleşim yerlerini aynı silahlarla, cephaneliğindeki 2 bin kiloluk bombalarla hedef alıyor. AP incelemesi, Gazze sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan kayıp kayıtlarını, Gazzelilerin sosyal medyadan yaptığı ölüm duyurularını ve Londra merkezli bir savaş gözlemcisi olan Airwars’ten alınan verileri kapsıyor.

Haberin Devamı

‘ARTIK SAYAMIYORUZ’

Ekim ayında Ebu Nacas ailesinden 50 kişi, Aralık ayındaki bir hava saldırısında Muğrabi ailesinden 70 kişi hayatını kaybetti. Ebu el-Kumsan ailesinin 80’den fazla üyesi öldürüldü. Sadece ocak ayına kadar İsrail’in saldırılarında 1.900 ailede birden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşı izleyen Cenevre merkezli EuroMed İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün başkanı Ramy Abdu, mart ayında aile ölümlerini belgelemeyi bıraktıklarını söyledi. Abdu, “Toplam ölü sayısına yetişemiyoruz” dedi.

AKRABALARIN KAYDINI TUTTU

AP kayıtları toplamda 70’ten fazla aileden öldürülen 2.700 kişiyi içeriyor. Aile katliamların boyutu öylesine büyük ki, bazı ailelerde ölü sayısını belgeleyecek hiç kimse kalmadı. İstanbul’da yaşayan Gazzeli Yusuf Salim, İsrail’in aralık ayındaki saldırılarında 173 yakınını kaybetmiş, bahar aylarında gelindiğinde ise can kaybı 270’e çıkmış. Bilgisayarda ölen yakınlarının kayıtlarını tutan Salim, “Amcalarımın aileleri tamamen yok edildi; eşleri, çocukları ve torunlarıyla” diyor. Nesiller boyunca ailelerin öldürülmesi, Filistin toplumunu, tarihini ve geleceğini parçalıyor. Aileler toplu mezarlara, hastane avlularına ya da evlerin merdiven altlarına gömülüyor.

Haberin Devamı

‘SIRAMI BEKLİYORUM’

İsrail’in saldırılarında Gazzeli El Ağa ailesinden 100’den fazla kişi ölmüş. 14 Ekim’deki ilk saldırıda İsrail ordusu hiçbir uyarıda bulunmadan Hamis el Ağa ve ailesinin yaşadığı evi hedef aldı, 10 kişi hayatını kaybetti. Hamis el Ağa, Hamas hükümetine bağlı bir yardım derneğinde çalışıyordu. Sülalenin hayatta kalan üyelerinden Caser el-Ağa, sayamayacak kadar çok akrabasını gömmek zorunda kaldığını belirterek “Sıramı bekliyorum” diyor.

İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok aile parçalandı

NETANYAHU’NUN SAVAŞ KABİNESİ DAĞILDI... TOPLANTIDA TÜRKİYE TARTIŞMASI

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırısı sonrasında kurduğu savaş kabinesini feshederken, kabine toplantısında Türkiye ile ilgili de bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Netanyahu’nun savaş stratejilerini eleştiren Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz ve kabinede gözlemci Gadi Eisenkot’un geçen haftaki istifaları üzerine Netanyahu, savaş kabinesini dağıtma kararı aldı. Netanyahu’nun kararında aşırıcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in kabineye girme talebini boşa çıkarmak istemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

İsrail kamu yayıncısı Kan kabine toplantısında Türkiye’nin de gündeme geldiğini bildirdi. Türkiye’den ithalata gümrük vergisi uygulanmasının tartışıldığı toplantıda aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Türkiye ile ilişkimiz, bir adamın bir kadına git demesi ve kadının kalmakta ısrar etmesi gibi. Erdoğan bize ‘gidin’ dedi, biz de kalmakta ısrar ediyoruz” dedi. Netanyahu ise “Neden bunu illa ki bir erkek için söylüyorsun? Bir kadın da bir erkeğe gitmesini söyleyebilir ve erkek de kalmakta ısrar edebilir” diye cevap verdi. Smotrich, Türkiye’den ithal her ürüne mevcut vergiye ek olarak malın yüzde 100’ü oranında vergi uygulanmasını istemişti.