İsrail olmayan ‘yardımı’ da kesecek... Gazze’de zulüm bitmiyor

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İnsani yardım kuruluşları, aylardır kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde kıtlık riski olduğu uyarısında bulunurken, İsrail hükümeti bölgeye giren az sayıdaki yardımı da kesmeyi planlıyor. Amerikan CNN’e konuşan İsrailli bir yetkili, Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne girişini zaten büyük oranda engellediği insani yardımları daha da kısıtlayacağını söyledi.

‘YARDIMLAR HAMAS’A GİDİYOR’

Geçen hafta, İsrail meclisinden 8 milletvekili Savunma Bakanı Israel Katz’a Gazze’deki duruma ilişkin mektup göndererek “Filistinlilere karşı yeterince düşman muamelesi” yapmadığını ileri sürmüş ve ordunun kuzey Gazze’deki “gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarını yok etmesi” çağrısında bulunmuştu. Önceki gün isim vermeden CNN’e konuşan İsrailli hükümet yetkilisi, “insani yardımların sivillere değil Hamas’a gittiğini” öne sürerek, tamamen kesilmesinin Tel Aviv hükümeti tarafından değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu belirtti.

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1 AYDA 2 BİN KAMYON GİREBİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son güncellemesine göre Aralık ayında Gazze’ye yalnızca 2 bin 205 yardım kamyonu girdi. İsrail kuşatmasından önce ayda 15 bin civarında kamyonun girdiği Gazze’nin 2.1 milyon sakininin yüzde 91’i “yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle” karşı karşıya. İsrail hükümeti ise bölgeye giren yardımlarda kısıtlama olmadığını öne sürüyor.

KUZEYDE HASTANE KALMADI

Öte yandan İsrail’in son 72 saatte, 94 hava saldırısı düzenlediği bölgede en az 184 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, ağır bombardıman altındaki kuzeyde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesinin tamamının hizmet dışı kaldığını duyurdu. Bakanlık, saldırıların ardından sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının ordu tarafından engellediğini belirtti.

BLINKEN: YARDIM İÇİN 9 SAAT TARTIŞTIK

- Görevden ayrılmaya hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısından hemen sonra “Gazze’ye yardım gönderilmesine izin verilmezse ABD lideri Biden’ın ülkeyi ziyaret etmeyeceğini” söyleyerek İsrail hükümetini tehdit ettiğini anlattı. Amerikan New York Times gazetesine kapsamlı bir röportaj veren Blinken, 12 Ekim’de İsrail’e yaptığı ziyarette Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle yaptığı toplantıyı “(İsrail) Gazze’deki tek bir Filistinliye bile yardım ulaştırılmasını istemeyen, travmatize olmuş bir toplumdu. Aksini dokuz saat boyunca savunmak zorunda kaldım” ifadeleriyle anlattı. ABD’li Bakan, İsrail’in Gazze’de savaş suçu işleyip işlemediği yönündeki soruya ise “Bu konuyu derinlemesine incelemeye devam ediyoruz” demekle yetindi.

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İSRAİLLİ REHİNEDEN NETANYAHU YÖNETİMİNE: ‘SİZİN YAKININIZ OLSAM SAVAŞ DEVAM EDER MİYDİ’

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde tutulan bir esire ait yeni bir video yayınladı. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye uzunluğunda olan ve kayıt tarihi doğrulanamayan videoda İsrailli asker Liri Albag İbranice konuşuyor ve hükümeti serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırıyor. Hükümete “Eğer sevdikleriniz esaret altında olsaydı, savaş şimdiye kadar devam eder miydi? Size gerçekten sormak istiyorum, bizi öldürmek mi istiyorsunuz?” diye seslenen 19 yaşındaki Albag, “Bir arkadaşım mevcut ordu operasyonları nedeniyle ağır yaralandı. Çok korkunç bir kabusun içindeyiz. Hayatta kalmamız ordunun geri çekilmesine bağlı. Askeri operasyonlarla bizi buradan canlı çıkarmanız mümkün değil, bunu biliyorsunuz” diyor. Hamas ve İsrail arasında Katar’da devam eden son tur ateşkes ve rehine takası müzakereleri halihazırda çıkmaza girmiş durumda. Arap medyası görüşmelerde ilerleme yaşandığını ileri sürerken, İsrailli ve ABD’li yetkililer taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtiyor.

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