İsrail, NATO toplantısına katılacak

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, NATO toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel'e gidiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu, İsrail'in NATO üyesi ülkelerle Akdeniz ülkelerinin birlikte yer alacağı toplantıya ikinci katılımı.



Açıklamaya göre, NATO karargahını ziyaret, NATO ile İsrail arasında çeşitli alanlarda gelişmekte olan işbirliği çerçevesinde yapılıyor.



NATO'nun Akdeniz Ülkeleri Diyaloğu, örgütün Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 1994'te başlamıştı. Diyalog ülkeleri kapsamında bugün İsrail, Mısır, Ürdün, Fas, Moritanya, Tunus ve Cezayir olmak üzere 7 ülke bulunuyor.



Livni, Brüksel ziyareti sırasında AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile AB Komisyonu'nun Dış ilişkilerden sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner ile de görüşecek.