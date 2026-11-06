İsrail muhalefetinden Netanyahu iddiası! 'Darbe planlıyor'

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kurumlarını siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu savunan Golan, Başbakan'ın iktidarı zorla ele geçirmek için "darbe planladığını" iddia etti.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik kurumlarını siyasi hedefleri için kullanmaya çalıştığını belirtti.

GOLAN'DAN ŞİN-BET BAŞKANINA TEPKİ

İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'e yönelik eleştirilerde bulunan Golan, kurumun Netanyahu'nun Arap partilerine karşı yürüttüğü kampanyaya destek verdiğini ileri sürdü.

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Şin-Bet Başkanı David Zini'nin "Netanyahu'ya boyun eğdiğini" savunan Golan, "İsrail'in ulusal güvenliğinin özü artık devlete hizmet etmek yerine Netanyahu'ya hizmet eden kişilerin ellerinde." ifadelerini kullandı.

WASHINGTON-TEL AVİV HATTINDA GERİLİM UYARISI

Golan, ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımları azaltma kararına ve Demokratların Kongre ara seçimlerinde elde ettiği başarıya da değindi. Bu gelişmelerin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan tablonun "İsrail'in güvenliği açısından gerçek bir tehlike oluşturduğunu" savunan Golan, "Siyasi oyunlarla kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

"NETANYAHU DARBE PLANLIYOR"

Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu ileri süren Golan, Başbakan'ın "iktidarı zorla ele geçirmek için darbe planladığını" iddia etti.

Golan, İsrail'in kritik bir süreçten geçtiğini belirterek muhalefete ulusal acil durum hükümeti kurma çağrısı yaptı. Golan, "İsrail kritik bir dönemeçten geçiyor. Değişim bloğunun liderleri olarak omuzlarımızdaki sorumluluk çok büyük. Ulusal acil durum hükümeti kurmaya ve bunu bir an önce gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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ŞİN-BET'İN ARAP PARTİLERİNİN LİDERLERİNİ SORGULAMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

İsrail basınında 4 Kasım'da yayımlanan haberlerde, Şin-Bet Başkanı David Zini'nin Raam Partisi lideri Mansur Abbas, Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Balad Partisi Başkanı Sami Ebu Şehade ve adı açıklanmayan bir milletvekilini sorgulamak istediği öne sürülmüştü.

Haberlerde, Zini'nin bu talebine ilişkin Başsavcılığa ve oluşturulan ortak soruşturma ekibine herhangi bir kanıt sunmadığı iddia edilmişti.