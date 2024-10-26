İsrail misillemesi canını yakarsa İran 1000 füzeyle karşılık verecek

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin dört İranlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, ülkenin dini lideri Ali Hamaney, İran ordusuna “savaşa hazır olmalarını ancak aynı zamanda savaştan kaçınmaya çalışmalarını” emretti. İsrail, misillemesinin kapsamını sadece askeri üsler ve depolarla sınırlı tutarsa, Tahran “yanıt vermemeyi” tercih edecek. Ancak büyük can kaybı ve yıkıma yol açacak; nükleer, petrol ya enerji altyapısını hedef alan bir saldırı yaşanırsa İran ağır karşılık verecek.

ORDU TAM ALARMDA

Böyle bir durumda İran’ın yanıt senaryosu, İsrail topraklarına 1.000’e kadar balistik füze, Tahran’ın Lübnan, Irak ve Yemen’deki vekilleri tarafından İsrail’e daha fazla saldırı ve Basra Körfezi’ndeki enerji tedarikine müdahaleyi içerebilir. Habere göre haftalardır İsrail’in misillemesini bekleyen İran, silahlı kuvvetlerini tam alarma geçirdi ve özellikle hassas askeri ve nükleer sahalarda hava savunmasını güçlendirdi. Gazeteye konuşan ve askeri planlama konusunda bilgi sahibi olan Devrim Muhafızları’nın iki üyesi, Irak ve Suriye’deki vekil güçlerin kıdemli generallerinin, sınır illerine konuşlandırıldığını da söyledi.

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DİPLOMATİK ÇABALAR

1 Ekim’de İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesine yanıt olarak İsrail topraklarına yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. Bu füzelerden bazıları İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi aşmayı başararak askeri üslere zarar vermişti. Son haftalarda Tahran yönetimi, İsrail’le çatışma ihtimaline karşı Arap ülkeleriyle ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Bölgede diplomatik temas ziyaretlerine çıkan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu hafta Kuveyt ziyareti esnasında “komşu ülkelerden, İsrail jetlerinin İran’a yönelik saldırıda hava sahalarını kullanmasına izin vermeyecekleri yönünde garanti” aldığını söylemişti.

ABD UÇAKLARI ORTADOĞU’DA

İsrail kamu yayıncısı Kan’a göre saldırı planlarına onay veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, harekete geçmek için son emri bekliyor. ABD Merkez Komutanlığı da dün yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçaklarının Ortadoğu’ya ulaştığını aktardı. Açıklamada, “Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü’nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar sorumluluk alanına ulaştı” ifadeleri kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu’ya savaş uçakları göndereceğini geçtiğimiz ay açıklamıştı. Bununla beraber, İsrail’e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi ve askeri personel gönderilmişti.