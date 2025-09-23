İsrail misilleme hazırlığında... ‘Tanıma’ cephesi hızla genişliyor: Filistin’i Fransa da tanıdı

Haberin Devamı

Bu yıl 80’incisi düzenlenen BM Genel Kurulu haftasında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vize engeli nedeniyle New York’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin’den gelecek yetkililer olmadan toplanırken konferans öncesi ve sırasında birçok ülkenin art arda Filistin’i tanıma kararı alması İsrail’i adeta çıldırttı. İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar başta olmak üzere birçok kişi, tanıma kararlarına yanıt olarak Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin ilhakını talep etti. Avrupalı yetkililer ise Batı Şeria’nın ilhak planlarıyla ilgili İsrail tarafını sert bir şekilde uyardı.

TEL AVİV’E UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail’i Batı Şeria’yı ilhak etmemesi konusunda uyarırken aksi halde Abraham Anlaşmaları çerçevesinde Arap ülkeleriyle normalleşmenin imkânsız hale geleceği mesajını verdi. İsrailli TV kanalı Kanal 12 de Suudi Arabistan’ın 2022’de açtığı hava sahasını İsrail uçuşlarına yeniden kapatabileceğini belirtti. Riyad’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri düşürebileceği uyarısında bulundu. BAE, Abraham Anlaşmaları çerçevesinde İsrail ile ilişkileri normalleştiren ilk ülkeler arasında.

DİĞER ÜLKELERE DE YAPTIRIM

İsrail, Filistin devletini tanıyan ülkelere karşı bir dizi yaptırım uygulamayı değerlendiriyor. Bunlar arasında, ülkelerin diplomatlarının Ramallah’a giriş izinlerinin iptali ve ülkelerin Kudüs’teki konsolosluklarının kapatılması yer alıyor. Fransa, Suudi Arabistan ile beraber tanıma adımlarına öncülük ettiği için öncelikli hedefin Fransız Konsolosluğu olacağı öngörülüyor.

FRANSA RESMEN TANIDI

Dün Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta konuşan Emmanuel Macron, “Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi” diyerek “Fransa’nın Ortadoğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum” ifadeleriyle Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu. Öte yandan The Times of Israel’in iddiasına göre, Fransa, Gazze’de İsrail ordusunun yerini alacak ve savaş sona erdikten sonra Hamas’ı silahsızlandırmak için çalışacak bir “Uluslararası İstikrar Misyonu” kurmayı amaçlayan bir girişim başlatıyor. Öneride, geçiş gücüne birden fazla devletin liderlik etmesi öngörülüyor ve özellikle Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar tercih edilen adaylar olarak belirtiliyor.