İsrail medyasından itiraf! Türkiye'nin boykotu büyük bir darbe oldu, popüler araçlar İsrail yollarından kayboldu

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İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliama dünya arenasında en sert tepkiyi veren Türkiye Mayıs ayında devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada daha önce uygulanan kısıtlamaya rağmen İsrail'in fiziki yıkımdan vazgeçmediği vurgulandı ve "İsrail'in İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır." ifadeleri yer aldı.



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TÜRKİYE'NİN BOYKOTU BÜYÜK BİR DARBE OLDU: POPÜLER MARKALAR KAYBOLDU

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin kararı sonrası yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticarette yeni alternatifler bulunacağını söylemişti ancak Türkiye'nin boykot kararı İsrail'i oldukça zor bir duruma sokmuş gibi görünüyor.

İsrailli Ice yayın organında bugün yayınlanan bir haberde Türkiye'nin boykot kararının İsrail için büyük darbe olduğu vurgulandı ve "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e uyguladığı ekonomik ambargo işaretlerini göstermeye başlıyor. İsrail'deki otomobil ithalatçıları, popüler otomobil markalarının modellerinde ciddi kıtlık olduğunu bildiriyor. Toyota, Hyundai, Renault ve Ford gibi markalar İsrail yollarından kayboldu ve artık sipariş verilmiyor. Fabrikaları Türkiye menşeli Avrupalı ​​ihracatçılar olduğundan Hyundai, Toyota, Renault ve Ford Mayıs ayından beri İsrail'e gelmiyor. İsrail'deki en ucuz otomobil olan Hyundai i10 da yollardan tamamen kayboldu. Hyundai i20 ve Hyundai Bayon hiç sipariş edilemiyor." ifadeleri kullanıldı.



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Calcalist haber sitesi de otomobil ihracatında önde gelen on ülkeden biri olan Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari ambargonun yerel endüstrinin haritasını şimdiden değiştirdiğini itiraf ederek şu ifadeleri kullandı;

"Popüler Toyota ve Hyundai modellerinin envanteri tükendi ve savaştan sonra bile ihracata dönüş ihtimali yok. İthalatçılar alternatif arayışındalar. Üretici acenteleriyle temasa geçmek zorunda kalabilirler bu da uzun süreli nakliye süreçleri ve uygun bakım için daha yüksek ödemeler anlamına geliyor.

Hyundai, Toyota, Renault ve Ford Türkiye'de üretim yapıyor ve geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana diğer birçok ürün gibi bu otomobiller de İsrail'e ihraç edilmiyor. Türkiye'de üretilen modellerin listesi iyi biliniyor çünkü bunlardan bazıları en çok satanlar. Örneğin Toyota Corolla ailesi Union Motors'un stokları tükenmiş durumda, Toyota CH-R hala mevcut, yaklaşık bir hafta öncesine kadar İsrail'deki en ucuz araba olan Hyundai i10'u sipariş etmeye çalışan herkes Türkiye'deki durum nedeniyle sipariş vermenin mümkün olmadığına dair bir mesajla karşılaşıyordu. Bugünlerde sipariş vermeye çalışanlar, modelin sipariş sayfasının artık mevcut olmadığını görecekler."