İsrail medyasına göre Tel Aviv Ortadoğu’nun metresi haline geldi

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Analizde, Tel Aviv’in “kapalı kapılar ardında faydalı ve aranan ancak açıkça sahiplenilecek kadar meşru görülmeyen” bir konuma sürüklendiği belirtilirken “Körfez ülkeleriyle güvenlik bağları sürüyor fakat Suudi Arabistan ile normalleşme artık daha yüksek bir siyasi bedel taşıyor. Filistin sorunu, yeni bölgesel ittifaklar ve yıllar süren savaşlar; İsrail’in askeri gücünü kalıcı bir bölgesel entegrasyona dönüştürüp dönüştüremeyeceğini test ediyor” denildi.

SOYUTLANMIŞ BİR DEVLET

İsrail’in askeri üstünlüğüyle bölgede tek başına ayakta kalma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen yazıda buna rağmen, bölgesel bir aitlik kazanmasının yolu istihbarat kanallarından değil; iç siyasi istikrardan ve inandırıcı bir diplomasi rotasından geçtiği aktarıldı. Uzmanlar tarafından Tel Aviv’in gizli ilişki ağını resmi süreçlere dönüştürememesi halinde, askeri olarak güçlü fakat bölgesinden tamamen soyutlanmış bir devlete dönüşeceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.

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YALNIZLIK KAÇINILMAZ

Gazze’deki işgalin üçüncü yılında İsrail’in BAE ve Bahreyn gibi ülkelerle stratejik ortaklığı sürse de Suudi Arabistan cephesinde dengeler tamamen değiştiğine de vurgu yapıldı. Riyad yönetimine, bağımsız bir Filistin devletine giden geri döndürülemez bir yol haritası sunulmadığı sürece normalleşme masasına oturmayacağı dile getirilirken; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Anlaşması gibi yeni bölgesel paktların, İsrail’e bağımlı olmayan alternatif caydırıcılık mimarilerinin oluşmasına olanak sağladığı belirtildi.

Analistlere göre Netanyahu hükümetinin Filistin meselesinde tavır almaması ve aşırı sağcı koalisyon yapısını koruması halinde Tel Aviv’in bölgesel normalleşme trenini tamamen kaçıracak ve askeri olarak yenilmez görünse de Ortadoğu’da yalnızlığa mahkûm kalacak.