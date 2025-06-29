İsrail medyasına göre Suriye ile İsrail 2025 bitmeden anlaşacak

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İsrailli TV kanalı i24News, Suriyeli bir kaynaktan aktardığı haberde Suriye ve İsrail’in 2025 yılı içerisinde bir barış anlaşması imzalamaya hazırlandığı iddia edildi. Buna göre yeni Şam ile Tel Aviv arasında imzalanacak anlaşma kapsamında İsrail güçleri Beşar Esad rejiminin düştüğü 8 Aralık 2024 tarihinden sonra işgal ettiği topraklardan tamamen çekilecek. İsrail işgal güçlerinin çekileceği bölgeler arasında Suriye ile İsrail arasındaki tampon bölgenin tamamı ve Hermon Dağı da yer alıyor. Haberi aktaran Suriyeli kaynağa göre, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler de normalleşecek.

BARRACK AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, kısa süre önce Suudi Arabistan ziyareti sırasında El Cezire’ye röportaj vermiş, Suriye ile İsrail arasında görüşmelerin sessizce devam ettiğini ifade etmişti. Barrack’ın sözlerinin ardından İsrail medyasının ‘normalleşme’ için tarih vermesi dikkati çekti.

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‘İBRAHİM ANLAŞMALARI’ GENİŞLİYOR MU? İSRAİLLİ BAKANDAN KRİTİK ABD ZİYARETİ

İSRAİL Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze Şeridi’nde saldırıların sona ermesi, “İbrahim Anlaşmaları’nın” genişletilmesi ve ateşkesle son bulan İran savaşını Washington yönetimiyle ele almak üzere ABD’ye gidiyor.

NETANYAHU DA GİDECEK

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Dermer’in yarın Washington’a ulaşması bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda ‘İbrahim Anlaşmaları’na taraf olan ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun temmuz ortasında ABD’ye düzenlemesi beklenen ziyaretin de görüşmelerde ele alınacağı belirtildi. İsrail basınında önceki gün Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen İbrahim Anlaşmaları’nın Suriye ve Suudi Arabistan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria’da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.