İsrail Meclisi'nde Türkiye vurgusu: Birlikte yer alma konusunda kararlıyız

HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İsrail Meclisinde Türkiye vurgusu: Birlikte yer alma konusunda kararlıyız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 09:15

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda, ülkesinin görevlerini alçak gönüllülükle yerine getireceğini belirtti. Rama, "Gazze'de Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) milletvekillerine hitap etti.

“GAZZE BARIŞ KURULU” VURGUSU

Başbakan Rama, Arnavutluk Meclisi’nin 22 Ocak’taki oturumunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’na katılımını onaylamasının ardından İsrail’e yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekti.

Rama, Barış Kurulu’nda üstlenecekleri role ilişkin olarak, “Gazze halkı ve bölge için yeni bir umut ve refah sağlayacak, yeni fırsat penceresindeki görevlerine alçak gönüllülükle katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ DE YAKIN DOSTLARIMIZ ARASINDA GÖRÜYORUZ”

Arnavutluk’un hem İsrail’i hem de Arap ülkelerini yakın dostları arasında gördüğünü belirten Rama, konuşmasında Türkiye’ye de özel bir parantez açtı.

Rama, “Yeri gelmişken buraya Türkiye’yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze’de gelecekte kurulacak uluslararası istikrar gücünde, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız” dedi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI HATIRLATMASI

Rama, Arnavutluk’un İkinci Dünya Savaşı’ndan, savaş öncesine kıyasla topraklarında daha fazla Yahudi barındıran tek ülke olarak çıktığını da hatırlattı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ziyareti kapsamında ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya geldi.

#İsrail#Arnavutluk#Gazze

