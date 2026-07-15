İsrail meclisi sözde tasarıyı askıya aldı

Haberin Devamı

İsrail hükümetleri, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Azerbaycan ile diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerini korumak amacıyla uzun yıllardır bu konuyu resmi düzeyde tanımaktan kaçınıyordu. Ancak Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin, Gazze’deki soykırım ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle bozulması üzerine, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın girişimiyle geçen ay kabine tasarıyı onaylamıştı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, oylamanın askıya alınmasını bölgesel ve diplomatik hassasiyetlere bağladı. İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimi daha fazla tırmandırmamak adına bu kararın alınmış olabileceği belirtildi. Ayrıca tasarının kabulünün ardından Azerbaycan karara tepki göstermiş, Bakü yönetimi Tel Aviv’e geri adım atılması çağrısında bulunmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise İsrail’in bu adımı “siyasi koz” olarak kullandığını savunmuştu.