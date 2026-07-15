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İsrail meclisi sözde tasarıyı askıya aldı

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#Ermeni Soykırımı#İsrail-Türkiye İlişkileri#Gideon Saar
İsrail meclisi sözde tasarıyı askıya aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:00

İSRAİL parlamentosu Knesset, sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanımayı öngören yasa tasarısı üzerindeki oylamayı erteledi. Hafta sonu basına yansıyan ve dün İsrailli yetkililerce doğrulanan bu karar, İsrail hükümetinin geçtiğimiz ay tasarıya oy birliğiyle onay vermesinin ardından geldi. Haberlere göre tasarı 27 Ekim’de seçime gidecek olan İsrail’de yeni meclis kurulana kadar gündeme gelmeyecek.

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İsrail hükümetleri, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Azerbaycan ile diplomatik, askeri ve ekonomik ilişkilerini korumak amacıyla uzun yıllardır bu konuyu resmi düzeyde tanımaktan kaçınıyordu. Ancak Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin, Gazze’deki soykırım ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle bozulması üzerine, Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın girişimiyle geçen ay kabine tasarıyı onaylamıştı. 

İsrail basınına konuşan yetkililer, oylamanın askıya alınmasını bölgesel ve diplomatik hassasiyetlere bağladı. İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimi daha fazla tırmandırmamak adına bu kararın alınmış olabileceği belirtildi. Ayrıca tasarının kabulünün ardından Azerbaycan karara tepki göstermiş, Bakü yönetimi Tel Aviv’e geri adım atılması çağrısında bulunmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise İsrail’in bu adımı “siyasi koz” olarak kullandığını savunmuştu.

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#Ermeni Soykırımı#İsrail-Türkiye İlişkileri#Gideon Saar

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