Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İsrail Meclisi'nde 10 Kasım'da yapılan oturumda muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oylarıyla başkan seçilen Kahana, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, muhalefet bloğunun yürüttüğü koalisyon müzakerelerine ilişkin bdeğerlendirme yaptı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana tüm çabasını Eisenkot liderliğinde geniş tabanlı bir birlik hükümeti kurulmasına adadığını belirten Kahana, "Hayatımın her aşaması tek bir kelimeyi haykırıyor: Birlik! Ancak her ne pahasına olursa olsun değil." dedi.

'NETANYAHU BİZİ YENİ SEÇİMLERE SÜRÜKLEMEK İSTİYOR'

Netanyahu’nun zaman kazanmaya ve ülkeyi erken seçime götürmeye çalıştığını belirten Kahana, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki şu an Netanyahu’nun zaman kazanmaya çalıştığı ve kendisi geçici başbakan olarak görevde kalırken bizi yeni seçimlere sürüklemek istediği hissine kapılıyorum. Buna izin veremeyiz. Geniş tabanlı bir birlik hükümetinden daha çok istediğim hiçbir şey yok. Umarım Netanyahu bu anın önemini kavrar."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsrail'de Filistinli esirlere sistematik işkence Haberi görüntüle

İSRAİL'DE KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerine devam ediyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da sürüyor.

Eisenkot, Liberman ile koalisyon anlaşmasına varmıştı.