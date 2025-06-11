İsrail, Madleen gemisindeki 4 Fransız aktivisti sınır dışı edecek

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürdüğü sırada uluslararası sularda el koyduğu Madleen gemisinde gözaltına alınan 12 aktivist arasında bulunan 4 Fransız aktivist sınır dışı edilecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tarafından ülkeye yasa dışı giriş yapmaları sebebiyle gözaltına alınan 4 Fransa vatandaşı aktvistin yarın ve Cuma günü İsrail'den sınır dışı edilerek Fransa'ya geri gönderileceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Barrot ayrıca, Fransa'ya geri dönecek olan 4 ismin arasında, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir Avrupa Parlamentosu üyesi olan Filistin kökenli Rima Hassan'ın da bulunduğunu söyledi.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden 1 Haziran'da yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırarak İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisi, İsrail ordusu tarafından 9 Haziran'da gece saatlerinde uluslararası sularda durdurularak, İsrail'in Aşdod Limanı'na çekilmişti. İsrail, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. İsrail, aralarında ünlü İsveçli çevre ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 4 aktivisti dün sınır dışı etmiş, kalan 8 kişiyi ise hakim karşısına çıkardıktan sonra ülkelerine göndereceğini belirtmişti.