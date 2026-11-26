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İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ve Haris beldelerine saldırdı.

İsrail topçuları ise güneydeki Hadasa beldesinin çevresini hedef aldı. Sabahın erken saatlerinde de Huceyr Vadisi ile Kabriha beldesinin çevresine topçu saldırıları düzenledi.

LÜBNAN'DA KIRILGAN ATEŞKES

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşmaya" varmıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgaline ve saldırılarına devam ediyor.