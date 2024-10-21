İsrail Lübnan’ın güneyinde BM gözlem kulesini yıktı

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UNIFIL’den yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin’deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı” ifadesine yer verildi.

BM’DEN KINAMA

Açıklamada, “İsrail ordusuna ve tüm aktörlere” BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı. BM mevzilerini ihlal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, “İsrail ordusu, defalarca UNIFIL’den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, İsrail’in BM mevzilerine yönelik saldırılarının uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu belirtilirken, “İsrail ordusuna ve diğer tüm aktörlere, BM personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlama yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” denildi.