İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 16:25

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine ateşkesi ihlal ederek hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Adraee, İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in hava saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’de vurulan bir binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

ATEŞKES SALDIRILARI DURDURMADI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu savunulan bir ismin hedef alındığı iddia edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yaptığı istişare sonrası saldırı emrini verdiği belirtildi.

İsrail basını, saldırıda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin hedef alındığını öne sürdü.

5 BÖLGE İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

