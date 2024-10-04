İsrail Lübnan’ı Gazze’ye çeviriyor: Beyrut’ta endişe ve korku

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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut’a yönelik ağır hava bombardımanını sürdürüyor. Önceki gün sabah saatlerinde kentin merkezindeki Başura semtinde yer alan bir bina vuruldu. Bu kez bir SİHA tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı. Hava saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) bölge merkezi, başbakanlık ofisine yüz metre uzaklıktaki Hizbullah ile bağlantılı bir sağlık ve yardım merkezi hedef alındı.

ÖNÜMÜZDE SADECE BELİRSİZLİK VAR

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, Beyrut’un göbeğine düzenlenen saldırının ardından her yerde endişe ve korkunun mevcut olduğunu söyledi. BM yetkilisi, “Beyrut’ta uykusuz bir gece daha. Şehri sarsan patlamaları sayıyorum. Uyarı sirenleri yok. Sırada ne olduğunu bilmiyorum. Önümüzde sadece belirsizlik var” diye konuştu. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail’in Beyrut’un merkezinde sağlık çalışanlarını öldürerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad ise İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının başlamasından bu yana 97 sağlık personelinin öldürüldüğünü ve düzinelerce sağlık kliniğine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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FOSFOR BOMBASI İDDİASI

Saldırının ardından Beyrutlular, olay yerinde kükürt benzeri bir koku olduğunu bildirdirken Lübnan’ın Ulusal Haber Ajansı, İsrail’i fosfor bombaları kullanmakla suçladı. İnsan hakları grupları daha önce de İsrail’i, Güney Lübnan’daki kasaba ve köylere beyaz fosforlu bomba atmakla suçlamıştı. Öte yandan İsrail savaş uçakları dün kentin güneyinde, Hizbullah’ın kalesi olarak belirtilen Dahiye semtindeki birçok noktayı da füzelerle hedef aldı. İsrail ordusu, dün Beyrut’ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İMKÂNI OLAN KIBRIS’A KAÇIYOR

Beyrut’un her yerinden dumanlar yükselirken imkânı olan zengin Lübnanlılar ise ülkeden kaçmaya çalışıyor. İngiliz medyasının haberine göre Lübnan’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giden yatlardan birinde yer bulmanın bedeli 1500 dolara (yaklaşık 52 bin TL) kadar çıkıyor. Beyrut’un kuzeyindeki Dbayeh şehrindeki marinadan hareket eden lüks tekneler artık savaş bölgesinden kurtulmanın yollarından biri halinde geldi. Ada, Lübnan kıyılarına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam bin 374 kişi öldü.

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GAZZE’DE 902 AİLE YOK OLDU

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte en az 99 Filistinli hayatını kaybetti, 169 kişi de yaralandı. Gazze’deki sağlık bakanlığı, ordunun şeridin 8 ayrı bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiğini; bu saldırılardaki kayıplarla beraber 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayının 41 bin 788’e yükseldiğini bildirdi. Öte yandan Gazze’deki hükümet medya ofisi, savaşın başladığı günden bu yana İsrail’in saldırılarında 902 Filistinli ailenin tüm üyelerinin öldüğünü açıkladı.

BATI ŞERİA’DA KAFEYİ VURDU

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı’ndaki bir kafeye dün düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.