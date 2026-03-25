İsrail Lübnan’ı adım adım işgal ediyor: Köprüleri patlattı tampon bölge kurdu

Haberin Devamı

Ortadoğu’da bir yandan İran savaşı devam ederken bir yandan da Lübnan’da İsrail ordusu işgale hazırlanıyor. 2 Mart’tan beri İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan’da önceki gece 19 kişi öldü. Lübnan’ın güneyindeki halkın Zehrani Nehri’nin kuzeyine gitmesi çağrısı yapan İsrail ordusu bir taraftan da Litani Nehri üzerindeki köprüleri bombalayarak bölgeyi Lübnan’ın geri kalanından koparıyor.

‘YENİ SINIR LİTANİ OLMALI’

Operasyonlar devam ederken İsrailli bakanlardan da “Lübnan’ın işgalinin kalıcı olacağına işaret eden” peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirterek İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri’ne kadar olan bölgede tampon bölge oluşturacağını söyleyerek işgale işaret etti. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Lübnan’dan Litani Nehri’ne kadar olan toprakların ilhakını savunarak, İsrail’in güney Lübnan’da geniş toprak parçalarını ele geçirmesi gerektiğini söyledi. Smotrich “Yeni İsrail sınırı Litani olmalı” diyerek önümüzdeki günlerde Lübnan’da ‘saldırıların yoğunlaşacağı bölgenin’ sinyalini verdi.

Haberin Devamı

LÜBNAN YÖNETİMİ SIKIŞTI

Lübnan yönetimi ise İsrail’in Hizbullah baskısı ve İran’ın Hizbullah desteği arasında sıkışmış durumda. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, önceki gün İsrail’in ülkenin güneyindeki altyapı ve köprüleri hedef almasını kınayarak, bunun İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu belirtmişti.