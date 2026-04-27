İsrail Lübnan’da ateşkes ne bilmiyor

#Lübnan-İsrail#Ateşkes İhlali#Hizbullah
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

LÜBNAN ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, İsrail’in saldırıları nedeniyle yine sözde kaldı.

Tel Aviv yönetimi, “İsrail, planlanan, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman meşru müdafaa kapsamında gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tutacaktır” maddesinin yer aldığı ateşkes anlaşması kapsamında Hizbullah saldırılarını bahane ederek Lübnan’ı yine bombardımana tuttu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabine toplantısında Hizbullah’ın eylemlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi fiilen zayıflattığını belirterek İran destekli gruba karşı “güçlü şekilde” hareket edeceklerini söyledi. Tampon bölge oluşturma gerekçesiyle Litani Nehri’ne kadar olan Lübnan topraklarını işgal eden İsrail ordusu, nehrin kuzeyindeki Tire bölgesinde bulunan 7 köy için tahliye emri yayınladı ayrıca bölgedeki 20 köye de havadan güneye inmeme çağrısı yapan broşürler bıraktı. İsrail ordusu savaş uçakları ve dronlarla Lübnan’ın güneyindeki birçok noktayı vurdu.

Gözden KaçmasınTürk ordusundan NATO’ya örnek olacak kararlarTürk ordusundan NATO’ya örnek olacak kararlarHaberi görüntüle

 

