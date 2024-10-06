İsrail Lübnan’a saldırmaya devam ediyor... ‘Nasrallah’tan sonra halef de öldü’ iddiası

Haberin Devamı

Lübnan’ın sınır bölgelerinde Hizbullah’la çatışan İsrail ordusu, ülke genelinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Başkent Beyrut’ta Dahiye bölgesine dün en az 12 hava saldırısı gerçekleştiren İsrail, bölgede yaşayanlara yönelik yeni tahliye emirleri yayınladı.

HAVADAN, KARADAN

Mavi Hat diye anılan sınırda İsrail birlikleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Hizbullah ise bir İsrail tankını vurduğunu, ayrıca İsrail’in kuzeyindeki Ramat David hava üssüne Fadi-1 roketleri ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu hava saldırılarında, Lübnan’ın güneyinde yer alan Bint Cubeyl kentindeki Salah Gandur hastanesinin yakınındaki camide bulunan Hizbullah karargâhını hedef aldığını açıkladı. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının “kesin istihbarata dayandığı” ve öncesinde bölge sakinlerine kısa mesajla uyarıda bulunulduğu öne sürüldü. Saldırı neticesinde Salah Gandur hastanesinin zarar gördüğü ve hastaların tahliye edildiği bildirildi. Bu arada Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Lübnan’daki lider kadrolarından Said Ali’nin, Beddavi mülteci kampına düzenlenen saldırıda ailesiyle birlikte öldüğünü açıkladı. Beddavi Mülteci Kampı’na düzenlenen bu saldırının, İsrail ile Hizbullah çatışmalarının başladığı Ekim 2023’ten bu yana kuzeydeki kentlere yönelik saldırıların ilki olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

SAFİYÜDDİN’E NE OLDU

Öte yandan cuma günü Beyrut’a Hizbullah’ın istihbarat karargâhına düzenlenen hava saldırısında hedef alınan grubun üst düzey isimlerinden Haşim Safiyüddin’in akıbetiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. İsrail ordusu, Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri olması beklenen Safiyüddin’in saldırı sırasında karargâhda bulunduğunu iddia ederken, Hizbullah’tan resmi bir açıklama gelmedi. Suudi haber kuruluşu El Hadath, Safiyüddin’in saldırıda öldüğünün doğrulandığını öne sürdü.

Haberin Devamı

GAZZE’DE YENİ TAHLİYE EMİRLERİ

Yüzbinlerce Filistinliyi yerinden eden Gazze saldırılarının birinci yıldönümü yaklaşırken İsrail ordusu, bölgede yeni tahliye emirleri yayınladı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat ve Bureyc’in 11 bölgesindeki Gazzelilerden bir kez daha göç etmelerini istedi. Sözcü, ordunun Hamas unsurlarına karşı harekete geçeceğini bildirdi.