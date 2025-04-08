İsrail lobiye başladı! Netanyahu F-35'i engellemek için her yolu deniyor...

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını engellemek için lobi faaliyetinde bulunduğu iddia ediliyor.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) gazetesine konuşan üst düzey batılı yetkililer, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio üzerinden F-35 satışını durdurmaya çalıştığını açıkladı.

MEE'nin iddiasına göre, Mart ve Nisan aylarında Rubio ile bir araya gelen Netanyahu, görüşmelerde bu konuyu gündeme getirirken aynı zamanda satışın önüne geçebilmek için Rubio'ya baskı yaptı.

NETANYAHU GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR

Batılı yetkililer, Netanyahu ve danışmanlarının Rubio'yu Türkiye'nin F-35'leri almasını engelleme konusunda önemli bir müttefik olarak gördüğünü söyledi.

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Yetkililere göre, Netanyahu, 25 Mart'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rubio arasında gerçekleşen görüşme öncesinde F-35 konusunu gündeme getirdi.

NETANYAHU UMDUĞUNU BULAMADI

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, bu yılki ikinci ABD ziyaretini gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerini de değerlendirdiği öğrenilirken, Trump düzenledikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözler ile bahsetti.

Trump görüşmede, "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye, ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Türkiye ile Suriye’de çatışmadan kaçınmak istiyoruz” derken; ABD Başkanı Trump ortak basın toplantısında Netanyahu’nun yanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı övdü. “Erdoğan’ı seviyorum. O da beni seviyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Netanyahu’ya, “Türkiye ile herhangi bir problemin varsa çözebilirim. Tabi makul olman lazım” dedi.

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Görüşmede sorulan bir soru üzerine Netanyahu, Türkiye hakkında şunları söyledi:

“Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye, ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz.”

ANKARA OLANLARDAN HABERDAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun lobi faaliyetine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor ancak MEE'ye konuşan bir kaynak, Ankara'nın, Netanyahu'nun lobi faaliyetlerinin farkında olduğunu ancak fazla bir şey yapabileceğine inanmadıklarını söyledi.

MEE'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Trump yönetiminin F-35 dosyasında herhangi bir değişiklik yapmadığını vurguladı ve "Netanyahu, Trump'tan sadece İsrail'e daha fazla F-35 satmasını talep edebilir. Trump'a bu satışı yapmamasını söyleyemez" dedi.

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ABD MEDYASI: TRUMP F-35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz ay Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtilmişti.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı. Fox News'e göre Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

Öte yandan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

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Witkoff, "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuştu.