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İsrail lobisinin çabaları yetmedi: ABD Kongresi'nde bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Aisha Wahab#ABD Kongresi#Kaliforniya Seçimleri
İsrail lobisinin çabaları yetmedi: ABD Kongresinde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 11:43

Aisha Wahab, ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimleri kazandı. Wahab, ABD Kongresi'ne seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu. Wahab, İsrail lobisinin seçimlerde aleyhine yürüttüğü çalışmalara rağmen rakibini geride bırakmayı başardı.

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California'da Eric Swalwell'in, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle nisanda görevinden istifa etmesinin ardından özel seçim yapıldı.

Afgan kökenli siyasetçi Wahab, Melissa Hernandez'i yenerek seçimleri birinci sırada bitirdi.

ABD Temsilciler Meclisi tarihindeki ilk Afgan kökenli siyasetçi olacak Wahab, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim. Yetimhaneden Kongreye, bu yolculuk Amerikan Rüyası'nın gerçek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Wahab, ocak ayına kadar California'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisi'nde yer alacak.

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Nisanda yapılan bir söyleşide Wahab, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet." demişti.

İsrail lobisinin çabaları yetmedi: ABD Kongresinde bir ilk

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İSRAİL LOBİSİ SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ

Washington Post gazetesi, Wahab'ın İsrail lobisinin rakibine yönelik desteklerine rağmen seçimlerde ipi göğüslediğine dikkat çekti.

Haberde, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesine (AIPAC) bağlantılı grupların, Wahab'ın rakibi Melissa Hernandez'in kazanması için 2,5 milyon dolara yakın para harcadığı kaydedildi.

Wahab ve Hernandez'in kasımdaki Kongre ara seçimlerinde 2 yıl Temsilciler Meclisi'nde görev yapmak için tekrar karşı karşıya gelmesi öngörülüyor.

AIPAC'ın kasımdaki Kongre ara seçimlerinde İsrail yanlısı adayların, İsrail'i eleştiren adaylara karşı zafer kazanmaları için milyonlarca dolar para harcadığı da belirtildi.

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#Aisha Wahab#ABD Kongresi#Kaliforniya Seçimleri

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