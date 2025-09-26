×
HABERLERDünya Haberleri

İsrail lobisinden Türkiye karşıtı hamle: Rubio ve Hegseth'e mektup yazdılar

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 15:25

ABD'deki İsrail lobisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-16 ve F-35'lerin Türkiye'ye satışının gerçekleşebileceğinin sinyalini vermesini ardından harekete geçti. Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup yazarak savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemeye çalıştı. Skandal ifadelerin yer aldığı mektupta, Türkiye'ye yönelik hadsiz iddialar sıralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te gerçekleştiği görüşmenin ardından İsrail lobisinden Türkiye karşıtı hamle geldi.

İsrail lobisi, Trump'ın CAATSA yaptırımlarının "anında" kaldırılabileceğini dile getirmesini ve Türkiye'ye F-16 ve F-35 satışının gerçekleşebileceğinin sinyalini vermesini hedef aldı.

ABD Kongresindeki bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat üye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup yazarak Türkiye'ye F-16 ve F-35 jetlerinin satılmasına şiddetle karşı olduklarını ifade etti.

Mektupta, "Türkiye ile 'önemli bir F-16 anlaşması' ve 'F-35 görüşmelerinin devamı' konusunda aktif görüşmelerde olduğunu ve bu görüşmelerin 'olumlu sonuçlanmasını' beklediğini duyurmasına şiddetle karşı olduğumuzu belirtmek için bu mektubu yazıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'ye F-16 ve F-35 satılmasının ABD yasalarını ihlal edeceği iddia edilen mektupta, ulusal güvenliği tehlikeye atacağı ve risk oluşturduğu öne sürüldü.

RUSYA ÇEKİNCESİ 

Mektupta, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığı hatırlatılarak, “Bu şartlar yerine getirilmeden yapılacak bir satış, ABD yasalarının açık ihlali olur ve ulusal güvenliği tehlikeye atar” denildi.

Türkiye'ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının arka planında ABD'nin Rusya çekincesi olduğu öne sürüldü.

İSRAİL VE GKRY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kaleme alınan mektupta, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ve İsrail'i zor duruma düşüreceği iddia edildi

Kongre üyeleri, “Bu şartlar altında Ankara’yı ödüllendirmek, bölgedeki müttefiklerimizi zayıflatır” değerlendirmesinde bulundu ve uçakların Türkiye'ye verilmesinin Kongre’nin iradesini açıkça hiçe saymak anlamına geleceğini söyledi.

Yunanistan, GKRY ve İsrail'in ABD'nin önemli müttefikleri olduğu kaydedilen mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar bozucu faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Mektupta, “ABD yasalarına ve Kongre iradesine aykırı olan bu adım, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri tehlikeye sokar” değerlendirmesine yer verildi.

