HABERLERDünya Haberleri

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırıya hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Küresel Sumud Filosu#Gazze
İsrail, Küresel Sumud Filosuna saldırıya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 15:25

İsrail ordusunun, Gazze'deki insani yardım ablukasını kırmak için yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı duyuruldu.

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği ifade edildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği öne sürüldü.

İsrail, Küresel Sumud Filosuna saldırıya hazırlanıyor

FİLO ABLUKAYI KIRMAK İÇİN İLERLİYOR

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak kayıtlara geçti.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

#İsrail#Küresel Sumud Filosu#Gazze

