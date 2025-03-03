İsrail kuralları değiştirdi... İkinci aşama yerine yeni teklif

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının cumartesi günü sona ermesinin ardından, savaşın nihai olarak bitmesini hedefleyen diğer aşamalara ayak direten Tel Aviv yönetimi sonunda kuralları değiştirdi. İsrail, ikinci aşamaya geçmek yerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff tarafından masaya getirilen “yeni bir teklifi” kabul ettiklerini duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Witkoff’un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarının kabul edildiği bildirildi.

‘İLK AŞAMA UZATILSIN’ TEKLİFİ

Taraflar arasında 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri, İsrail’in heyet göndermemesi yüzünden erteleniyordu. Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre, İsrail görüşmelerde ikinci aşamaya geçmek yerine “ateşkesin ilk aşamasının bir hafta uzatılmasını” istedi. Ayrıca “Filistinli tutukluların bırakılması ve Gazze Şeridi’ne daha fazla yardım karşılığında Hamas’tan beş canlı esiri ve 10 ölü esirin cesedini serbest bırakmasını” talep etti. Ancak Hamas, “başlangıçtaki anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini” belirterek İsrail’in bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Witkoff’un önerisi masaya geldi. İsrail’in kabul ettiğini duyurduğu bu teklif Hamas tarafından henüz onaylanmadı. Yeni plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze’deki İsrailli esirlerin yarısı ölü veya sağ olarak serbest bırakılacak. Müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail’in 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı olacak.

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YENİDEN ABLUKA

Netanyahu’nun ofisi ayrıca yeni teklifi kabul etmesi için Hamas’a baskı amacıyla “Gazze Şeridi’ne tüm insani yardımın girişini durdurduğunu” duyurdu. Açıklamada, “Hamas reddetmeye devam ederse, başka sonuçlar da olacak” ifadeleri yer aldı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yardımları askıya alma kararını “savaş suçu ve ucuz bir şantaj” olarak nitelendirerek, “İsrail, bu kararının Gazze halkı ve İsrailli esirlerin üzerindeki sonuçlarından sorumludur” dedi. İsrail’in tehdidinden sadece birkaç saat sonra, ordu Gazze Şeridi’nin farklı kesimlerinde topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi öldü. Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardımların girişlerini durdurma kararlarına ilişkin, “Bedava öğle yemeği olmayacak” dedi. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelliyor.

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2025 ‘SAVAŞ YILI’ OLACAK

İsrail’in Gazze’de sürdürülebilir bir ateşkes istemediği yönünde işaretler artarken, 20 Ocak’ta yönetime geldiğinden beri İsrail’e 12 milyar dolarlık askeri yardımda bulunan Donald Trump yönetimi, bu yardımların hızlıca ulaştırılması yolunda da adımlar atıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “acil durum yetkilerini” kullanarak 4 milyar dolarlık yardımın İsrail’e hızla iletilmesini öngören bir deklerasyona imza attığını açıkladı. Son olarak cuma günü 3 milyar dolarlık yardım duyurulmuştu. Öte yandan İsrail medyası, hükümet kaynaklarına atıfta bulunarak Netanyahu yönetiminin “2025’in savaş yılı olacağı gerekçesiyle” 400 bin İsrailli yedek askeri orduya çağırmayı düşündüğünü bildirdi. Kaynaklara göre Gazze’ye insani yardımların durdurulması da dahil olmak üzere bu kararlar Trump yönetimiyle koordinasyon halinde alındı.

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SAAR’A GÖRE GAZZE’DE KITLIK YOK

İsrail’in hamleleri, kısıtlı imkânlara karşın yıkıntılar arasında ramazanı geçirmeye hazırlanan Gazzeliler için yeni bir insani kriz riski anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşları, ateşkes sayesinde yardımların girmeye başladığı bölgenin kıtlık riskinden henüz kurtulmadığı uyarılarında bulunurken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kıtlık uyarılarının “yalan” olduğunu söyledi. Saar, Batı Kudüs’te düzenlediği bir basın toplantısında, “Bu açlık iddiası, tüm bu savaş boyunca bir yalandı. Bu bir yalan” dedi. BM Filistinli mülteciler ajansına (UNRWA) göre Gazze’de son dört ayda 19 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı; sadece şubat ayında 6 bebek, yetersiz yardımlar yüzünden soğuktan donarak hayatını kaybetti.