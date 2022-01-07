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İsrail kırmızı listeye aldığı tüm ülkelerden seyahat yasaklarını kaldırdı

#İsrail#Koronavirüs#Dünya
İsrail kırmızı listeye aldığı tüm ülkelerden seyahat yasaklarını kaldırdı

İsrail, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından kırmızı listeye aldığı tüm ülkelerden seyahat yasaklarını kaldırdı.

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İsrail, salgının başlangıcından itibaren nüfusunu aşılamış ve önlemleri artırmıştı.

Ülkede birçok ülke kırmızı listeye alınarak seyahat yasakları getirilmişti. Kademeli olarak kırmızı listedeki ülkelerden seyahat yasaklarını kaldıran İsrail, bugün kırmızı listede bulunan 8 ülkeden seyahat yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük pozitif test sayısının 5’e düşmesinin ardından ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tanzanya, Etiyopya, Meksika, İsviçre ve İngiltere'den seyahat yasaklarının kaldırıldığını belirtti.

Seyahat yasaklarının kaldırılması kararının meclis onayından da geçmesinin ardından bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail vermiş olduğu bu kararla kırmızı listedeki tüm ülkelere kapısını açtı ancak kendi vatandaşlarının seyahat etmesi hala yasak. İsrail’de Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 253 kişi hayatını kaybetti.

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#İsrail#Koronavirüs#Dünya

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