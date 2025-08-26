İsrail kinini bombalara kazıdı

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Filistin’e destek veren sanatçıları, mühimmatların üzerine adlarını yazarak hedef aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerleri, Gazze’ye atılacak bombaların üzerine yaklaşık iki yıldır bölgede yaşananlara sessiz kalmayan ABD’li şarkıcı Billie Eilish (23) ve aktör Mark Ruffalo’nun (57) adını yazdı. Yazılarda, “Billie Eilish, Gazze’ye gidebilirsin” ve “Mark Ruffalo, sen de git” ifadeleri yer aldı. Her iki mesajın altına da kalp ve İsrail yıldızı çizildi. Binlerce kez görüntülenen paylaşım, özellikle Filistin destekçisi hesaplar tarafından “İsrail’in savaş suçu işlemenin yanı sıra bu suçu alaycı bir gösteriye dönüştürdüğü” yorumlarıyla paylaşıldı.

Billie Eilish, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sıklıkla Filistin’de yaşanan katliamları dünyaya duyuracak paylaşımlar yapıyor. Eilish, son olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda İsrail’in Filistinlileri zorla tahliye planını “dehşet verici” olarak tanımlamıştı.

RUFFALO: SES ÇIKARIN

Ünlü aktör Mark Ruffalo ise, Gazze’deki açlık krizine dair son açıklamasında İsrail’i doğrudan suçlamasıyla dikkat çekmişti. Ruffalo, Instagram’da geçen günlerde yayınladığı videoda “Bu bir kuraklık değil. Bu, İsrail ve ordusu tarafından sivilleri öldürmek için kasten yaratılan bir kıtlık. Sınırın bir tarafında yiyecek dolu, diğer tarafında insanlar ölüyor. Gazze’yi açlıktan öldürmeyin. SES ÇIKARIN!” ifadelerini kullanmıştı. Ruffalo, paylaşımında çocukların hedef alındığını vurgulayarak, “Ölenlerin yüzde 80’i sivil. Bu delilik. Başkan Trump, bir şey yap! Almanya, İngiltere, Avrupa, harekete geçin!” diyerek dünya liderlerine çağrı yapmıştı.