İsrail katliamlarına bir yenisini ekledi! TİKA ofisinin yakınlarındaki bina yerle bir oldu!

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısıyla yıkıldı. TİKA'nın Gazze ofisinin yakınlarındaki binada yaralı ve can kaybına ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Telegram'da yayınladığı mesajında İsrail'in Gazze'deki sivil binaları hedef alması durumunda Tel Aviv'e Askalan'dan daha şiddetli füze saldırıları düzenleneceğini belirtmişti.

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