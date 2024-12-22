İsrail katliamları sürdürüyor... Aynı ailenin 7 çocuğu birden öldü

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Önceki gün Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir eve düzenlenen hava saldırıda 7’si çocuk aynı aileden 10 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Gazze sivil savunma ekipleri öldürülen en büyük çocuğun 6 yaşında olduğunu söylerken İsrail ordusu ise AFP’ye yaptığı açıklamalarda iddiaların bilgilerle uyuşmadığını söyledi. Ancak savaşın küçük kurbanları önceki gün kefenlenerek toprağa verildi. Terör hücrelerine yönelik saldırıların sürdüğünü belirten İsrail ordusu, sivillerin zarar görmesini azaltacak tedbirler alındığını, uluslararası hukuka uygun operasyonlar sürdürüldüğünü savundu. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 45 bin 227’ye, yaralananların sayısının ise 107 bin 573’e yükseldiği duyuruldu.

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ANNENİN EN ZOR ANI

İsrail’in saldırısında yaralanan anne hastane yatağında saldırıda ölen evladıyla böyle vedalaştı.