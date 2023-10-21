İsrail katliamda sınır tanımıyor... İnsana dair ne varsa bombalıyor: 1 gecede 100 saldırı

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İSRAİL’in Gazze’deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği hava saldırısında aralarında Hıristiyan Filistinlilerin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yerle bir olan tarihi kilisede aralıksız hava saldırılarından kaçan yüzlerce Hıristiyan ve Müslüman Gazze sakini bulunuyordu. İsrail ordusu, savaş uçaklarının kilise yakınlarındaki Hamas askeri komuta merkezini vurduğunu öne sürdü.1150’den kalma ibadethane, bölgede halen kullanımda olan en eski kiliseydi.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI KİLİSE

Saldırıyı kınayan Kudüs Rum Ortodoks Patrikliği, “İsrail’in yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında masum sivillerin barındığı sığınakların yanı sıra kiliseleri ve onlara ait kurumları hedef almak, göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil etmektedir” açıklaması yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da “sivillerin ve ibadethanelerin korunması” çağrısı yaptı.

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Bombalar, kadın çocuk demeden sivilleri hedef alıyor.

CAMİ ENKAZA DÖNDÜ

Gazze’deki El Ömeri Camisi de İsrail’in hedefi oldu. Tarihi 7. yüzyıla uzanan Filistin’deki en büyük üçüncü cami hava saldırısında enkaza döndü. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı. İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 11 camiyi hedef aldı.

YENİ HEDEF KUDÜS HASTANESİ

Öte yandan İsrail ordusu dün gece de 400’den fazla hasta, 12 bin sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi’nin “bombalamaya hazırlık olarak” derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı “yeni bir katliamın önüne geçmek için” dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.

2 HAFTADA 4 BİN CAN KAYBI

Gazze bombardımanında 2 hafta geride kalırken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye ulaştı. Ölenlerin en az 2 bin 500’ünün kadın ve çocuklar olduğu bildirildi. En az 13 bin kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

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Gazze’nin en eski kilisesi, enkaza döndü .

7. asırda inşa edilen El Ömeri Camisi, bombardımanda yerle bir oldu.

REFAH’TAN 20 TIR GEÇECEK

İNSANLIK ‘SINIR’DA BEKLİYOR

Bölgede insani yardıma acil ihtiyaç devam ederken, Mısır sınırından Gazze’ye geçeceği duyurulan 20 TIR’lık yardım konvoyu Refah kapısında beklemeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan diplomatlar, TIR’larda silah taramasının nasıl yapılacağı konusunda Mısır ile İsrail arasında anlaşmazlığın devam ettiğini belirtti.

DSÖ Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan yardımın “Gazze’deki ihtiyaç okyanusunda bir damla” olduğunu belirterek “20 kamyon olmamalı. 2000 olmalı. Bu seçimleri yapmak zorunda kalmamalıyız” dedi.

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Binlerce kişi dün Refah Sınır Kapısı’na giderek yardımların Gazze’ye ulaştırılmamasını protesto etti. Yüzlerce TIR da kapının açılmasını bekliyor.

HAMAS 2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

7 Ekim'den bu yana Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından rehin tutulan 2 rehine serbest bırakıldı. El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını duyurdu. Ebu Ubeyde "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" dedi. Serbest bırakılan 59 yaşındaki Judit Ra'anan ve 17 yaşındaki kızı Nathalie Ra'anan'ın ABD'de yaşadığı, Kibbutz Nahal Oz'da büyükannelerinin doğum gününü kutlamak için İsrail'e gittiği öğrenildi. Ailenin 10 akrabasının halen Hamas'ın elinde esir tutulduğu belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari de X’te yaptığı açıklamada, Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan’ı Hamas’ın serbest bıraktığını ve İsrail askerlerinin koruması altında olduğunu söyledi.

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GAZZELİLER AÇ VE SUSUZ

İNSAN Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail hükümetinin tam kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nde yaklaşık 600 bin kişinin temiz sudan ve yeterli gıdadan mahrum olduğunu açıkladı. “Gazze Şeridi’ndeki abluka, Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük risk altına sokuyor” uyarısında bulunan HRW, suyun yokluğunda kanalizasyon kirliliği ve morgların yetersiz kalması sebebiyle bulaşıcı hastalıkların yayılabileceği kaydedildi.

SİRKEYLE YARA TEDAVİSİ

El Şifa Hastanesi önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, bölgedeki yedi büyük hastane ve 21 sağlık merkezinin saldırılar ve malzeme eksikliği sebebiyle hizmet dışı kaldığını açıkladı. Tıbbi malzeme sıkıntısı sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirirken, bir vakada doktorlar yara tedavisi için sirke satın almak zorunda kaldı. Öte yandan İsrail, Lübnan sınırındaki İsrail köylerini tahliye etmeyi sürdürüyor. Son olarak sınırdaki en büyük yerleşim yerlerinden Kiryat Şmona’daki 20 bin İsraillinin, “Lübnan sınırındaki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonları genişletme amacıyla tahliye edileceği açıklandı.