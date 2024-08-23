İsrail karşıtı ayaklanmaya hapis cezası

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Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale Havaalanı'nda, yüzlerce protestocu İsrail'den gelen bir uçağı kuşatmak amacıyla Mahaçkale Havaalanı pistine hücum etti.

Rus gazetesi Ria Novosti'de yer alan habere göre, 29 Ekim akşamı gerçekleşen olaydaki protestocuların bazıları 10 güne kadar gözaltında kalırken Rus mahkmesi, protestolarda yer alan 5 kişiye hapis cezası verdiğini açıkladı.

Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Anvarbek Atayev, Islam Ibragimov, Magomed Omaraskhabov, Salik Ramazanov'un “kitlesel ayaklanmalara katılmak” suçu sebebiyle 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve Rabadan Rajabov'un aynı suça ek olarak "kolluk kuvvetlerine karşı şiddet kullanmak” suçu sebebiyle toplamda 9 yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

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Yapılan açıklamada, “Tel Aviv'den gelen uçağın yolcularını arayan sanıklar, nefret ve düşmanlık güdüleriyle hareket eden organizatörlerin çağrısı üzerine kalabalığın bir parçası olarak hareket ederek kitlesel kargaşaya katıldılar. Terminalin kapılarını kırarak piste girdiler. 24 milyon rubleden fazla değere sahip havaalanı mülkünü tahrip ettiler ve zarar verdiler. Eylemleri havaalanının tamamen abluka altına alınmasına, düzenli uçuşların gecikmesine ve iptal edilmesine yol açtılar" denildi.

Açıklamada ayrıca, bin 500'den fazla kişinin ayaklanmalara katıldığı ve 136'sının kimliğinin tespit edildiği belirtildi.