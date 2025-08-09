İsrail kararı Almanya'yı karıştırdı! 'Kimse beklemiyordu'

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma kararının ardından dün Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.

Merz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail kabinesinin geçtiğimiz gece aldığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirme kararı; Alman hükümeti açısından, bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır hale gelmesine yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek. Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir"

Haberin Devamı

"MERZ'DEN ANİ DÖNÜŞ"

Merz'in açıkladığı karar, Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen dergilerinden Spiegel, İsrail'e silah ihracatını ikinci bir emre kadar askıya alan kararı "Merz'den ani dönüş" başlığıyla duyurdu.

Spiegel, Merz'in Almanya'daki seçimlerden önce 'İsrail ile ilişkilerimizi güçlendireceğim. Olaf Scholz hükümetinin fiili ihracat ambargosunu erdireceğim' dediğini hatırlattı. Ayrıca Merz'in, Scholz'u İsrail'e Alman üretimi silahları vermemekle suçladığını belirtti.

Spiegel, konuşma sırasında Merz'in "İsrail'in kendini savunma hakkını kullanmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi alacak. ‘Devlet çıkarları’ kavramı yeniden sözlerle değil, eylemlerle ölçülecek" dediğini kaydetti.

Spiegel'e göre Merz'in "U dönüşü" kararı, CDU içindeki birçok kişiyi şaşırttı Parti'deki bazı kişiler ise bu karar karşısında dehşete kapıldı. Hristiyan Sosyal Birliği'nden (CSU) bazı politikacılar ise öfkelerini dile getirdi.

Uzun süredir İsrail'e silah tedarik eden Almanya'da, Merz kimsenin beklemediği bir karar aldı. 2008 yılında dönemin başbakanı Angela Merkel, "İsrail'in çıkarları Almanya'nın çıkarlarıdır" demişti.

Haberin Devamı

KİMSEYE HABER VERMEDİ

Merz'in bu kararı almadan önce kendi ekibi de dahil olmak üzere kimseye haber vermediğini belirten Spiegel, "koalisyon ortağını, hatta hükümetindeki tüm önemli bakanları bile bu sürece dahil etmedi" dedi.

Dergi, Merz'in İsrail yönetimi konusundaki hoşgörüsünün sona erdiğini belirtti. Merz'in, ihraç edilen silahların artık İsrail'in kendini korumasına hizmet etmediğine inandığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de daha fazla sivilin hayatını tehlikeye atma kararının Merz'in kırmızı çizgilerini açıkça aştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merz'in kararı CSU içinde öfkenin hakim olduğu bir hava yarattı. CSU'nun önemli isimlerinden Klaus Holetschek, ambargo kararı nedeniyle küplere bindi.

Haberin Devamı

Holetschek, “Bu kararı yanlış buluyorum. Özellikle zorlu zamanlarda dostlarımızın yanında durmalıyız. İsrail'in güvenliği, devletin çıkarları açısından önemlidir ve öyle kalacaktır” dedi.

Die Zeit gazetesinde, CSU dış politika uzmanı Stephan Mayer'in bu karara sert bir dille karşı çıktığı bilgisine yer verildi. Mayer, "İsrail'in güvenliğinin, özellikle de şu anda, zayıflatılmaması gerektiğine inanıyorum. Genel bir ihracat yasağı, demokratik bir ortağı, devam eden tehdit durumunda halkını etkili bir şekilde koruma yeteneğinden mahrum bırakacaktır" ifadesini kullandı.

Kararın alındığı gün kabine toplantısı yapılmadığı ve CSU'daki önemli isimlerin ambargo kararını ilk kez medyadan öğrendiği belirtildi.

Haberin Devamı

HÜKÜMET FİKİR AYRILIĞINDA

Almanya'daki federal hükümetin İsrail konusunda fikir ayrılığında olduğunu vurgulayan dergi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bakanlarının da yaptırımlar konusunda daha hızlı kararlar alınması için Merz'e baskı yaptığını söyledi.

Ancak Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt (CDU üyesi) ve Ekonomi Bakanı Katherina Reiche (CSU üyesi), silah ihracatının askıya alınması kararına karşı çıktı. Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) ise silah ihracatının durdurulması konusunda net bir tavır sergilemedi.

Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun; Filistin topraklarında uluslararası hukuku ihlal eden ve Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçen İsrail'e silah tedarikinin askıya alınmasını desteklediğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Ankete katılanların yüzde 58'i, İsrail'e silah tedarikinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Katılımcıların yüzde 22'si İsrail'e silah tedarikinin durdurulmasına karşı çıkarken, yüzde 19'u da bu soruya cevap vermek istemedi.

DENİZALTILAR AMBARGODAN MUAF

İsrail donanmasına yönelik ihracatların ambargodan muaf olacağının altını çizen Spiegel, Almanya'nın uzun süredir nükleer silahlarını depolayabileceği denizaltıları israil'e tedarik ettiğini belirtti ve gelecek yıl bir denizaltının daha gönderileceğini aktardı.