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İsrail istihbaratı, Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik önlemlerini "benzeri görülmemiş" seviyeye çıkardı

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#İsrail İstihbaratı#İsrail#Şin-Bet
İsrail istihbaratı, Netanyahunun etrafındaki güvenlik önlemlerini benzeri görülmemiş seviyeye çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 22:41

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Başbakan Binyamin Netanyahu'yu korumaya yönelik güvenlik önlemlerini "benzeri görülmemiş" seviyeye yükseltti.

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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Şin-Bet, yeni teknolojik cihazlarla Netanyahu'nun etrafındaki güvenlik tedbirlerini herkesin fark edebileceği düzeyde artırdı.

Güvenlik önlemlerindeki artış, "Anma Günü" ve "Bağımsızlık Günü" etkinliklerinde fark edildi.

Haberde, ileri teknoloji güvenlik kameraları ve termal vücut tarayıcı cihazlar başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlarla Netanyahu'nun çevresinde "benzeri görülmemiş" seviyede güvenlik önlemi alındığı ifade edildi.

Netanyahu'nun korumalarının yüzlerini gizlemek için maske taktığı, ayrıca ayakkabıların denetlenmesini sağlayan cihazlar kullandıkları belirtildi.

Herzl Dağı'ndaki "Anma Töreni"nde Netanyahu'nun "alışılmadık bir seramik kurşun geçirmez yelek" giydiğine dikkat çekildi.

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Netanyahu'nun katılımını son anda iptal ettiği ödül töreninde ise kameralar hariç diğer cihazlar devreye alınmadı.

Bunun yanında etkinliklere katılanlar ilk kez güvenlik sorgulamasından geçirildi, üstleri arandı ve bazılarından kipalarını çıkarmaları istendi. Bazılarının güvenlik kontrolü sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Şin-Bet'in iddiaları reddetmediği ve "Güvenlik düzenlemeleri hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

 

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#İsrail İstihbaratı#İsrail#Şin-Bet

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