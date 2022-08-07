İsrail, İslami Cihad’ı vurdu ama... 5 yaşındaki Filistinli kızın suçu ne

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İsrail’in Gazze merkezli İslami Cihat örgütünden gelebilecek tehlikelere karşı başlattığı ‘terörizmle mücadele operasyonu’ dün ikinci gününde sürdü. Son günlerde İslami Cihat’ın üst düzey bir yöneticisinin Batı Şeria’da gözaltına alınmasının ardından bölgede gerilim yükselmiş, örgüt İsrail’i bir bombalı saldırı düzenlemekle tehdit etmişti. Bunun üzerine İsrail yönetimi, örgütü hedef alan bölgesel bir askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Bölgedeki gerilim, geçen yıl İsrail-Filistin arasında şiddetlenen ve 324 Filistinli ile 14 İsraillinin hayatını kaybettiği çatışmalardan bu yana kaydedilen en yüksek tansiyon olarak kayıtlara geçti.

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BİR HAFTA SÜREBİLİR

Bir video mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı Yair Lapid “İsrail tehdit üzerine bir terörizmle mücadele operasyonu gerçekleştirdi” dedi. İsrail Savunma Bakanlığı da İslami Cihat’la ilişkilendirilen konumlara saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir hafta sürecek bir operasyona hazırlık yapıldığı bildirildi.

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Filistinli militanlar önceki gece boyunca İsrail’e çok sayıda roket fırlatırken bunların bir kısmı İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

24 SİVİL ÖLDÜ

Gazze’deki sağlık yetkilileri, önceki gün ve dün gerçekleşen saldırılarda aralarında İslami Cihat komutanlarından Teysir el-Cebari, Halid Mansur ve 6 çocuğun da olduğu en az 24 kişinin öldüğünü, 200’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin medyası, dün Cibaliye bölgesindeki saldırıda 9 ila11 yaşlarında 4 çocuğun hayatın kaybettiğini aktarırken İsrailli yetkililer, bölgeye saldırıda bulunmadıklarını, İslami Cihat’ın roketlerinden birinin yanlış fırlatılmasıyla ölümlerin yaşandığına dair ellerinde kanıt olduğunu öne sürdü. Bu arada, İsrail’in Gazze’ye sınırlarını kapatması nedeniyle yakıt tedarik edilemedi, Gazze’nin tek elektrik santralı faaliyeti durdurdu.

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SEÇİM OPERASYONU MU

İsrail Başbakanı Yair Lapid’in, kasım ayındaki seçimler öncesinde operasyonla puan toplamaya çalıştığı da öne sürülüyor. İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret etmekte olan Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ise “Bu saldırıya güçlü yanıt vereceğiz. Tel Aviv direniş roketlerinin hedefi olacak” dedi. Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas ise silahlı örgütlerin çatışmada birlikte hareket edeceğini belirtti.

ALÂ ÖLDÜ KARDEŞİ BABASI YARALI

İsrail’in Gazze’de İslami Cihad örgütünü hedef alan saldırılarında olan yine sivillere oldu. İsrail milisleri hedef aldığını açıklasa da Filistinli sağlık yetkilileri, iki günde 24 sivilin saldırılar sonucu öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında, 5 yaşındaki Alâ Abdullah Riyad Kaddum da bulunuyordu. Minik Alâ, önceki gün Gazze’nin Şujaiyya bölgesinde yer alan Ebu Semra camisi dışında toplanan kalabalığı hedef alan İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda, Alâ’nın babası Abdullah ve 6 yaşındaki kardeşi Riyad da yaralandı.

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GAZZE’DE GÜVENLİ YER YOK

Filistin Uluslararası Çocuklar Savunması (DCIP) adlı sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, Alâ, İsrail’in 2022’de düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden 19’uncu çocuk olarak kayıtlara geçti. DCIP Direktörlerinden Ayed Ebu Ektaiş, İsrail güçlerinin sivil yerleşimlerde patlayıcı silahları rutin olarak kullandığını belirterek, Gazze Şeridi’nde Filistinli çocuklar ve aileleri için artık güvenli bölge bulunmadığına dikkat çekti.

TÜRKİYE KINADI: İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Açıklamada özetle “Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.